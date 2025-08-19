嘉義市2大商圈與旅遊業者合作 推「這嘉最好玩」遊程

嘉義市2大商圈結合特色店家、專業導覽與歷史景觀，推出雙主題遊程吸客。（記者王善嬿攝）

2025/08/19 17:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市2大商圈獲經濟部商業發展署計畫經費，規劃結合「森林鐵道文化」和「品味茶香文化」2大主題，推出「這嘉最好玩」商圈遊程，富豪旅行社首發團將於9月13日造訪嘉義，結合商圈特色店家、文化體驗與專業導覽，讓遊 客感受嘉義人文底蘊與城市慢活氛圍。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴，今與富豪旅行社總經理柯中文、雄獅旅行社副理洪采吟共同簽署合作意向書，將啟動跨界整合，嘉義市長黃敏惠、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、多名嘉義市議員出席見證。

黃敏惠表示，嘉義市不只有雞肉飯、沙鍋魚頭等美食，更是木都、畫都、KANO棒球原鄉、管樂之都、高粱原鄉，還有茶香；嘉義市爭取經濟部商業發展署計畫經費，是非六都縣市唯二縣市，全國12商圈獲選，嘉義市就有2個商圈爭取到，將不斷開發創新遊程，融合在地人文故事、歷史景觀，歡迎國內外遊客來「這嘉最好玩」。

劉慶宗說，此次雙主題文化遊程，希望透過導覽、木工DIY與茶席體驗，展現嘉義多元文化風貌，成為旅人一再造訪、回味無窮的魅力城市。

柯中文說，首發團9月13日安排到嘉義2天1夜遊程；9月下旬美國、澳洲華人旅行團環島行程，也會安排入住嘉義市，讓遊客在蘭桂坊花園酒店體驗茶席，就近逛文化路夜市；嘉義市擁有豐富旅遊元素，未來還將開發穆斯林客群來嘉市觀光旅遊。

特色店家「森林走走吧」木作工作室，規劃DIY體驗活動，讓遊客深入了解嘉義木都文化。（記者王善嬿攝）

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（右二）、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴（左二），今天與富豪旅行社、雄獅旅行社業者簽署MOU。（記者王善嬿攝）

