起薪4萬！台鐵招募助理技術員 11月起舉辦筆試、術科考試

台鐵公司電力／電務助理技術員甄試預告。（圖由台鐵公司提供）

2025/08/19 16:08

〔記者林志怡／台北報導〕台鐵公司下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招募，台鐵公司指出，這次將招募58名助理技術員（從業人員10階），起薪4萬元起，具備高中（職）以上學歷者都可以報考，預計在9月底前公告甄試簡章，並開放報名，11月起陸續舉辦筆試及術科考試。

台鐵公司說明，這次招募的助理技術員工作內容包括電力或電務設施之設備維護與檢修，並需配合輪班作業，享有最高4.4個月的從業人員經營績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金，並有職工福利等完善措施。

此外，台鐵公司表示，錄取人員將依報考單位分發至所屬轄區任職，工作地區涵蓋台北、新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮、台東等地，分發單位包括台北電務段、台北電力段、花蓮電務段、台東電力段及電訊中心等。

考試科目方面，台鐵公司指出，筆試內容包括作文、電工機械概要及電子學概要等，術科則是控制電路，歡迎對電力或電務維修、技術職涯有志向的民眾，提前準備、把握機會，更多報名資訊與正式公告，請密切關注台鐵公司官網與Facebook粉絲專頁，掌握第一手招募消息。

