變更羅東都市計畫案還地於民 受惠地主超過百人

宜蘭羅東透過市地重劃取得綠地，可完善通學步道完整性。（宜蘭縣府提供）

2025/08/19 16:12

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討19案中，最受關注的「變更羅東都市計畫案」，經內政部都市計畫委員會審議通過，總計調整10.88公頃，節省38億元徵收費，其中8.13公頃採市地重劃，除55％還地於民，另將活化2.36公頃公園綠地，受惠地主超過100人。

針對「變更羅東都市計畫案」，宜蘭縣政府建設處因應內政部都委會建議，涉及通案性檢討原則、回饋比例及規劃配置合理性等調整，歷經9次專案小組，終於在今年8月12日審議通過。

建設處表示，羅東部分有10.88公頃的公共設施進行用地調整，其中8.13公頃以市地重劃、開發許可等方式還地於民，共計6處、有100多名地主受惠，重劃費用初估約3億元。

建設處指出，羅東案經檢討不僅節省38億元徵收費，另可實質開闢公園綠地等公共設施2.36公頃、道路用地0.06公頃，公園綠地面積比公正國小大，未來可活化開闢完整通學或人本步道、綠地，解決無法連貫問題。

建設處後續將依內政部都委會決議辦理再公開展覽作業，期滿若無新增人民陳情案件，將併同地政處辦理市地重劃預審作業完成後，報送內政部核定並公告實施。另外，同日獲通過的「變更冬山（順安地區）都市計畫案」也會一併辦理。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，全縣19處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，經公告已實施3案，包括大湖、梅花湖及五峰旗風景特定區，加上這次再通過2案，後續將督促建設處、地政處等單位，積極配合內政部都委會審議結果進行補正，透過市地重劃實質開闢公共設施。

宜蘭羅東透過都市計畫變更，取得的綠地將可串聯學子通學步道。（宜蘭縣府提供）

