熟齡族「離家出走」！金山挖竹筍地瓜 體驗山海田園生活

參與弘道老人基金會「離家出走」計劃的熟齡夥伴，19日跟著在地農友上山尋找野生綠竹筍，體驗挖筍的農事。（記者俞肇福攝）

2025/08/19 17:50

〔記者俞肇福／新北報導〕弘道老人福利基金會推動「離家出走」計劃，邀請50歲以上的熟齡朋友跨出日常熟悉生活圈，探索自我存在價值與生活新節奏。57歲到84歲8名熟齡族昨天起一連5天在新北市金山區展開山海田園體驗，跟著金山老農挖竹筍、挖地瓜，運用在地食材展開「黑白大廚」創意料理競賽，體驗在地公共浴室、走讀金山人文史地，感受當地人們日常生活中的溫度與人情味。

弘道基金會金山場的「離家出走」計劃，由在地團隊「非常台VeryTaiwan」創辦人Iris領軍，她擅長用散步、做菜、聊天，帶大家進入地方日常。她說，5天4夜的活動，從團隊破冰與地方走讀展開，隨後進入3場「風土餐桌任務」。

Iris說，今天（19日）第一天，參與夥伴一早便跟著在地農友上山尋找野生綠竹筍，親手體驗挖筍的農事樂趣。隨後展開竹筒飯的製作，從挑竹、鋸竹開始，各自打造屬於自己的竹筒器皿。接著前往菇寮摘採新鮮香菇，完成食材採集後，大家在露天下動手備料與烹煮，一起享受「從土地到餐桌」的真實體驗。

參與金山場次的8名參與者中，最高齡的參與者是84歲的葉俊達，他說，無論是「不老騎士」還是「離家出走」，都能更深入體驗當地的民情與生活。他認為，這與一般以吃喝玩樂為主的活動相比，更貼近當地、別具意義。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩說，「離家出走」今年還將走進花蓮、台東與高雄3地。目前花蓮和高雄場次都還有名額，若有興趣歡迎至弘道基金會官網「最新消息」查看相關資訊。

「離家出走」金山場任務之一就是製作竹筒飯，熟齡族認真的各自鋸自己的竹筒。（記者俞肇福攝）

弘道老人基金會「離家出走」金山場任務中，為了完成風土餐桌任務，熟齡夥伴走進香菇寮摘採新鮮香菇。（記者俞肇福攝）

