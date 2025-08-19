農業創新育成中心 今年上半年投資金額逾6千萬

農業部次長胡忠一表示，創新研發為產業發展的動力。（記者楊媛婷攝）

2025/08/19 16:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今（19日）舉行今年度農業創新育成中心畢業成果發表會，農業部表示，目前已培育255家廠商，今年新增18家廠商進駐，上半年累積投資金額超過6千萬元，並增加74個就業機會。

新創事業不容易，農業部協助相關領域廠商走創業路，農業部次長胡忠一表示，科技研發無法抄捷徑，個別農企業也很難獨立投入，因此成立創新育成中心，該中心由農業部的農、林、水、畜4個試驗所與農科院整合而成，不僅提供技術輔導，也協助商務推廣，成立迄今已培育255家廠商，今年新增18家廠商進駐，進駐中廠商共有66家，上半年育成廠商生產與投資金額累積超過6千萬元。

今年共有11家自新創育成中心畢業的廠商，其中順天堂藥廠就在農試所輔導下，選拔出具有抗病性、繁殖力強的種薑，並建立健康薑苗量產體系；水試所輔導綠魚子生技公司，該公司讓澎湖原生種海草「中國半葉馬尾藻」取得國際化妝品原料命名（INCI Name），並用該海草製作為各種美容保養品。

本身是澎湖人的綠魚子生技執行長呂國昀，發揮過去曾任職食藥署、嫻熟藥妝法規優勢，並透過試驗確定海藻萃取物質功效，不僅可作美妝保養，她表示，該海草長度達2公尺，種植過程中還可兼顧海洋保育。

另還有真興工業公司借助畜試所的乳牛飼養管理經驗，建立專屬機器人擠乳機的飼料配方服務體系，讓每頭乳牛的平均每日產乳量從25公升上升到40公升等。

真興公司在畜試所協助下建立乳牛專屬機器人擠乳機的飼糧配方服務體系，提高產能。（記者楊媛婷攝）

綠魚子生技公司在水試所指導下，使用澎湖原生種海藻作為保養品。（記者楊媛婷攝）

