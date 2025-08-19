總公司餐飲部門收攤 台東鐵花商圈「烤大爺」月底熄燈：大環境不佳

「烤大爺」本月底結束12年經營。（記者劉人瑋攝）

2025/08/19 17:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕宏易（4530）上個月宣布全面結束餐飲事業部營運，陸續關閉旗下門市，集團位在台東「鐵花商圈」的連鎖店「烤大爺」也宣布本月底熄燈，李姓業者說，整個商圈到本月營收已掉了30％左右，大環境又不佳，實在難以為濟。

烤大爺於前任台東縣長黃健庭時代開業，彼時，鐵花商圈原為日式老舊宿舍，業者說，當年「流浪漢和狗比遊客多」。最早的鐵花商圈、新聚落原為日式木造宿舍，遭街友縱火焚燒數日，改造如今模樣，如今處處施工為打造「台東博覽會」，放眼所見多為工地，可期的未來應是「烤大爺」現址可望沾上熱潮，但業者說，「還是不會再續租下去，無法預見台東餐飲好景」。

業者解釋，烤大爺結束營業主因總公司決定，再者，台東觀光狀況不甚樂觀，「我們商人沒有政黨傾向，但真覺景氣、觀光已有點狀況」，近年原物料成本連漲，但基層員工薪水若無3萬8以上根本難僱人「餐旅業又多、大家搶人，但這樣的人事成本根本無法營利，產品又不敢漲價」。

再者，近幾月幾乎每個週末都下雨，業者說，以農產、觀光、餐旅為主，偏市場小、都需靠觀光客或農產銷外縣市，因此收入多靠觀光客和景氣，鐵花商圈來客少、本月收入就掉了30％左右。

業者說，目前關稅問題還未直接影響到上游原料商報價，也尚未體會到關稅後果，確定的是，眼見開始虧損，又不見未來可能有好轉跡象，因此連在原址承租、另開他店的念頭也沒有，「餐飲在這幾年都不好做，甚至近來新創的餐飲業都愈關愈多」

台東陳姓餐飲大亨則說，難說接下來環境狀況，自己的產業也維持穩定，但也感受到觀光客似乎有減少趨勢，也可能連最基本的飲食買氣都差。

鐵花村、商圈處處目前正準備台東博覽會及舊站特區工程。（記者劉人瑋攝）

