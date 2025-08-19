八里文旦柚預購開跑 農會推採果體驗享在地好滋味

新北八里文旦柚進入產季，柚果皮細緻、果肉Q彈、香氣濃郁，酸甜平衡、風味絕佳，是中秋節送禮與自用的首選。（記者羅國嘉攝）

2025/08/19 15:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北八里文旦柚進入產季，柚果皮細緻、果肉Q彈、香氣濃郁，酸甜平衡、風味絕佳，是中秋節送禮與自用的首選。八里區農會即日起至9月9日推出限時預購優惠，於電商平台「小農電舖直銷站」下單，全館農特產品享免運，單筆滿3000元還可參加抽獎，有機會獲得八里福朋喜來登酒店自助餐券。

八里區農會理事長施阿貴指出，八里地處淡水河口，土壤含鹽適中，多種植於排水良好的山坡地，果實品質穩定、汁多味美。挑選時以果皮細緻有重量感、底部微凹、油胞分布均勻者為佳。

除預購優惠外，農會還規劃「文旦採果一日遊」體驗，1000元即可親手採摘新鮮文旦柚，品嚐限定柚香下午茶，並贈送100元蔬菜購物金，現場選購在地小農蔬果。活動分2梯次、各40人，將於8月20日中午開放報名，另於9月週末假日加碼推出食農教育體驗。相關資訊可至八里區農會臉書或伊貝特報名網查詢。

農業局表示，今年八里文旦柚預計8月25日開始採收，9月12日起陸續出貨。八里農產皆經農藥殘留檢驗合格，品質安全無虞，消費者可安心選購。更多資訊可上「小農電舖直銷站」網站或洽八里區農會供銷部（02-8630-2579）。

八里文旦柚除可單吃更能製成甜點。（記者羅國嘉攝）

