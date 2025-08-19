為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    租屋族除霜「1NG」竟戳爆冰箱！網驚：好險房間沒燒掉

    冰箱除霜時，千萬不要用尖銳或硬物敲擊冰箱內部，恐損壞冷卻管線或內壁。示意圖。（資料照）

    冰箱除霜時，千萬不要用尖銳或硬物敲擊冰箱內部，恐損壞冷卻管線或內壁。示意圖。（資料照）

    2025/08/19 21:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕冰箱除霜險釀災難！一名網友分享，日前使用一字起子幫冰箱除霜，沒想到清理時用力過猛，竟直接刺穿冷凍板，冷媒瞬間噴出，讓原PO傻眼求助，「把租屋處的小冰箱用壞了……」貼文曝光後，網友直呼「好險沒有爆炸，如果房間燒掉才恐怖」。

    網友在Dcard發文說，最近家中的小冰箱結霜嚴重，但又不想等冰霜慢慢融化，便異想天開直接拿起一字起子除霜，沒想到在作業時角度不對，刺穿冷凍金屬板，冷媒瞬間噴她一臉，冰箱製冷系統也破了一個洞，讓原PO十分崩潰說，「有沒有人知道這樣修起來會不會很貴？」

    貼文曝光後，引起網友討論，「提醒樓主注意有些冰箱冷媒是易燃的，冷媒外洩務必注意通風及避開火源」、「建議換台新的，因為維修費都可以再買一台新的了，而且修了不保證會好，可能還會再壞」、「沒被炸死真的是妳運氣好」、「你能活著算運氣好」、「切記，絕對要讓他慢慢的……慢慢的除霜」。

    此外，冰箱除霜時，千萬不要用尖銳或硬物敲擊冰箱內部，這樣做不僅可能損壞冷卻管線或內壁，還可能導致冷媒洩漏。想安全除霜，可以先拔掉冰箱電源，再用乾布擦拭或開門讓霜慢慢消失；霜厚時，可在冰箱放一鍋熱水，關門等10分鐘，利用蒸氣加速融化，等冰箱內部降溫後再放回食材。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播