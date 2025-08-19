肉、菜飆高價影響校園午餐 雲林部分學校調整菜色

雲林縣國中小學下周一開學，因颱風、西南氣流接連報到，菜、肉雙雙飆高價，恐影響營養午餐菜色供應，部分學校表示，目前只能先以冷凍蔬菜或以根莖類蔬菜調整。（資料照）

2025/08/19 15:57

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣立國中小學8月25日開學，因7月颱風、西南氣流接連報到，重創中南部農業，不只菜價飆出高價，豬肉價格也創新高，部分學校擔憂恐影響營養午餐菜色供應。部分學校表示，目前只能先以冷凍蔬菜或以根莖類蔬菜調整。

西螺果菜市場昨日每公斤均價為56.9元，雖相較於前幾天略為下降，不過仍是超過50元大關，就連薑蒜、青蔥、香菜等調味蔬菜價格居高不下。另雲林肉品市場昨毛豬每公斤均價達到111元，因此讓團膳業者大喊吃不消。

縣府農業處長魏勝德表示，縣內多家團膳業者已反映「菜、肉齊漲」，有錢也不一定買得到，對營養午餐菜色供應有所壓力甚至還有豆芽菜業者為因應需求，啟動三班制全天候生產以穩定市場供應。

虎尾鎮安慶國小校長林俊逸指出，開學後每日近千名師生用餐，因應菜肉價格，因此下週菜色僅略有調整，如增加根莖類蔬菜；土庫國小校長陳明誌表示，學校中央廚房有送餐至後埔、越港國小，每日千名師生用餐，因應市場行情，下週採取根莖類蔬菜略增、葉菜類略減，以雞代豬來做調節，後續是市場回穩再做調整，但一定會顧及學生營養健康。

魏勝德指出，中華民國團膳協會希望縣府能協助媒合穩定的菜肉來源，目前估計蔬菜供應兩周後有望趨穩，但豬肉市場恐短時間難回穩；雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，颱風、西南氣流影響淹死了一批豬，造成豬肉價格居高不下，近日最高還飆到112元，團膳業者抱怨連連，預估毛豬頭數缺口可能要到9月底、10月初才能補足，價格應中秋過後才會穩定。

