    首頁　>　生活

    菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽 六家國小集體腹瀉退賽

    菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽，進入32強複賽傳出選手腸胃炎棄賽。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/19 15:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期6天的「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」，15日起在中山棒球場、文澳棒球場、大城北棒球場、石泉國小、講美棒球場以及縣立體育場同步熱血開打，吸引來自全台18個縣市共76支隊伍（含1支日本球隊），超過3000位選手與隊職員齊聚澎湖，今（19）日進入32強複賽，傳出新竹六家國小棒球隊有6名隊員腹瀉送醫棄賽。

    來自新竹六家國小昨（18）日32強賽與雲林縣麥寮國小B進行到第5局，因天色昏暗，大會決議保留至今（19）日上午再戰，但六家卻通知大會決定棄賽，原因是有6名選手身體不適，無法出賽。六家昨日因賽後時間已晚，球員與家長外帶熱炒餐點回民宿食用，並非由教練團或大會安排，凌晨陸續出現腹瀉、嘔吐等不適症狀，隨即送醫診治，醫師初步診斷疑似「腸胃炎」，已留取糞便檢體，待進一步檢驗確認。

    澎湖縣政府教育處長林長安帶領體健科長麻雅芳及承辦學校代表，前往選手下榻的民宿探視，向小朋友與隨隊人員致上慰問。林致贈小朋友紀念品，並為身體不適的選手準備大會棒球帽，表達支持與鼓勵。並誠摯邀請六家國小明年再度參加菊島盃，並期許他們重返澎湖，挑戰更高榮譽，勇奪錦標。

    澎湖縣政府衛生局據報展開調查，6名學生有噁心、反胃的情形，其中2人有發燒。目前朝腸胃炎群聚、食物中毒2方面調查。小球員18日晚吃快炒店熱食，也喝了不少仙人掌汁等的冰品，究竟是那個環節出問題，還有待調查。

    澎湖縣政府教育處長林長安，前往六家國小民宿慰問。（澎湖縣政府教育處提供）

