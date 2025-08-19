風災重創台南六甲屋毀 創世到宅為臥床人瑞泡澡清潔

創世到宅服務團隊前進災區協助長期臥床的人瑞奶奶原床泡澡。（圖由創世基金會台南院提供）

2025/08/19 15:36

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲重創台南造成溪北地區民宅嚴重受損，其中六甲區1處人瑞奶奶居住的傳統老宅毀損嚴重，創世到宅服務團隊前進災區協助原床泡澡、提供管罐營養品及尿布等，社工也積極協助申請風災補助。

創世基金會台南院院長孫淑媛指出，六甲區的人瑞奶奶因失智中風長期臥床，仰賴近7旬兒子照顧，風災過後創世到宅服務團隊挺進現場，映入眼簾是一片狼藉，老宅屋頂被強風掀翻、屋內漏水、磚牆倒塌，老宅大面積受損紅磚散落一地；團隊仍在困苦環境中需協助奶奶泡澡清潔、提供照護物資及扶助連結修繕資源，期盼能用實際行動守護風災後傷痕累累的家。

創世基金會2003年起推動「到宅服務」，其中原床泡澡是用防水塑膠墊、鐵夾等簡易工具搭建澡盆、注入溫水，使臥床者不須離床即可完成身體清潔，避免移動造成危險，也可減輕照顧者的負擔。孫淑媛說，六甲區的人瑞奶奶是台南院目前唯一服務泡澡的百歲人瑞，團隊抵達現場被眼前景象震撼到，但仍堅定為奶奶服務；災後也致電或前往約200個案家關心。

孫淑媛說，創世基金會台南院持續擴大量能，讓更多需要被幫助的個案得到照護，尤其「到宅服務」原床泡澡對植物人、近似植物人狀態者、重度臥床失智者，提供最貼心又舒適的關懷，今年擴大服務對象到百歲以上人瑞，服務完全免費。

