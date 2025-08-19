大樓公電費竟比自家貴4倍 屋主見帳單驚呆 內行人揭2關鍵

大樓公電費飆高！「電梯與戶數分攤」被點名是2大兇手，掀網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/08/19 20:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕收到電費帳單，差點跌破眼鏡！一名網友透露，剛收到最新一期的電費單，不過仔細一看，大樓公用電費竟要1740元，比自家用電還高出近4倍，對此也讓原PO急上網求助。貼文曝光後，有內行人指出2關鍵「電梯才是真正吃電怪獸」、「若社區戶數不多，分攤下來的金額自然驚人」。

網友近日在Threads發文，只見她曬出7、8月電費單，從照片中可見，家中用電僅僅464.4元，但卻被公共設施電費狠狠灌上一筆1740.4元，再加上13元的遲付費用，總額衝上2218元。不禁讓原PO直呼「嚇到，大樓的公用電費是我的4倍」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「我住的大樓公共區域有燈，警衛室、祕書室都有開冷氣，健身房、戶外游泳池等設施都有，每期公電也不到500元」、「我們大樓以前也是，公用電費也要2000多，發現是當初新建大樓建商申請基本電度數太高，有的建商完全沒有在考慮戶數問題」、「要管委會去台電申請把公電錶分拆，可以省下很多錢，我們住宅大樓以前就是如此」。

另外，不少網友分析指出，「這種大樓幾乎是戶數少的原因居多」、「建議大樓各棟都關一台電梯起來，相信我，會省很多電」、「可以跟台電申請節能診斷，看看要如何節省公設電費，當然還要看住戶的共識，比如電梯開幾部」、「建商蓋房子時是申請『工業用電』來蓋房子，現在交屋了，管委會可以去申請改為『一般用電』就好」。

