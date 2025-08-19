為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大樓公電費竟比自家貴4倍 屋主見帳單驚呆 內行人揭2關鍵

    大樓公電費飆高！「電梯與戶數分攤」被點名是2大兇手，掀網友熱議。示意圖。（資料照）

    大樓公電費飆高！「電梯與戶數分攤」被點名是2大兇手，掀網友熱議。示意圖。（資料照）

    2025/08/19 20:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕收到電費帳單，差點跌破眼鏡！一名網友透露，剛收到最新一期的電費單，不過仔細一看，大樓公用電費竟要1740元，比自家用電還高出近4倍，對此也讓原PO急上網求助。貼文曝光後，有內行人指出2關鍵「電梯才是真正吃電怪獸」、「若社區戶數不多，分攤下來的金額自然驚人」。

    網友近日在Threads發文，只見她曬出7、8月電費單，從照片中可見，家中用電僅僅464.4元，但卻被公共設施電費狠狠灌上一筆1740.4元，再加上13元的遲付費用，總額衝上2218元。不禁讓原PO直呼「嚇到，大樓的公用電費是我的4倍」。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「我住的大樓公共區域有燈，警衛室、祕書室都有開冷氣，健身房、戶外游泳池等設施都有，每期公電也不到500元」、「我們大樓以前也是，公用電費也要2000多，發現是當初新建大樓建商申請基本電度數太高，有的建商完全沒有在考慮戶數問題」、「要管委會去台電申請把公電錶分拆，可以省下很多錢，我們住宅大樓以前就是如此」。

    另外，不少網友分析指出，「這種大樓幾乎是戶數少的原因居多」、「建議大樓各棟都關一台電梯起來，相信我，會省很多電」、「可以跟台電申請節能診斷，看看要如何節省公設電費，當然還要看住戶的共識，比如電梯開幾部」、「建商蓋房子時是申請『工業用電』來蓋房子，現在交屋了，管委會可以去申請改為『一般用電』就好」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播