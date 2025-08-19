「金針菇」喊韓國電價貴不敢開冷氣 謝知橋：不是有便宜的核電？

核三重啟公投將於8月23日投票；圖為核三廠。（資料照）

2025/08/19 16:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（23日）將進行核三重啟公投，正反兩方持續交鋒，作家謝知橋在臉書分享韓國Youtuber金針菇影片，她稱韓國電費太貴，他們在韓國都不太敢開冷氣，但她在台灣則是想開就開，謝知橋直呼，韓國不是有便宜的核電嗎？還佔了32%，怎麼會這樣？用不用核電跟電價真的沒有關聯。

謝知橋在臉書分享韓國Youtuber金針菇影片截圖，他表示，用不用核電跟電價沒有關聯，「決定一個國家電價的高低，有非常多不同的因素，是否使用核電，對電價沒有關鍵性的影響，有核電的國家依然可能有比較貴的電價」​。

謝知橋指出，覺得韓國1個案例不夠，可以再查查法國，法國用了70%核電，結果疫情期間電價還是漲了將近2倍，就算用了大量核電，也沒辦法在能源短缺的時候抑制電價。

謝知橋強調，你要挺核反核都可以，這篇只是想告訴你，那些跟你說有核電就可降低電價的人，要嘛想騙你，要嘛他自己被騙。最後他還補充：「韓國燃煤發電26%，比賴清德的能源政策目標燃煤20%還高，照某些人的邏輯，韓國人應該都肺癌了吧。」

