高科大成立半導體人才培育基地 產學合作打造專業訓練平台

2025/08/19 15:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立高雄科技大學「半導體製程設備技術人才培育基地」今（19）日在楠梓校區盛大開幕，搭配南部S廊道成形、半導體業南遷的產業趨勢，高科大半導體系、電機與資訊學院攜手南部夥伴學校，看好台積電等半導體廠商每年需新增1.4萬專業人才，打造人才培育基地。

高科大校長楊慶煜表示，高科大每年畢業工電領域學生約3600人，再加上南部的夥伴學校義守大學、正修科大、樹德科大在內，將可增加到每年約6000人，高科大成立的「半導體製程設備技術人才培育基地」所規劃的培訓學程，將針對有意投入半導體產業的學生培訓專業知識與技能。

高科大強調掌握產業需求，獲教育部支持，全新打造的「半導體製程設備技術人才培育基地」不僅有來自教育部的經費支持，半導體上中下游業者也投入與高科大合作培訓人才。捐贈訓練設備的企業有聯電、漢鐘精機、天虹科技、高敦科技，提供業師共同授課的有聯電、日月光、晶元光電、國巨、宏捷、華泰電子、高敦、科毅、鉅安科技、工研院等。

另聯電、台積電、日月光、華泰、光寶還與高科大合作開設學程、專班，以鞏固自家穩定獲得可靠的優質人才。

培育基地建構4個訓練模組，半導體製程設備工程師通用技能模組、半導體設備儀控實作模組、半導體真空系統實作模組、半導體製程設備實作培訓模組，以確保學生能夠有充分的實作訓練，順利銜接職場。未來清大、交大進駐高雄後的實務課程訓練高科大也願意提供人才培育基地進行合作，估計每年將可培育近千名科技人才，為國家科技的競爭力貢獻教育機關的心力。

