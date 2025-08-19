車位+托嬰+活動中心 逾2億台南三合一立體停車場啟用

北區成德里立體停車場結合停車與托嬰社區服務功能。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/19 15:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市持續推動立體停車設施，今（19）日再添新點，耗資逾逾2億、位於北區精華地段的「成德里立體停車場」正式啟用。這座融合停車、社區活動與托嬰功能的複合式建築，將有效紓解花園夜市周邊停車壓力。

該停車場提供216席汽車位與33席機車位，並規劃里活動中心與托嬰中心。市長黃偉哲今（19）日主持啟用儀式並表示，這是居民多年期待的重要建設，除能解決停車難題，更滿足休閒、親子照護等多元需求，尤其鄰近花園夜市與大型商場，未來可有效因應即將增加的車流。

請繼續往下閱讀...

交通局長王銘德說，工程經費2.58億元，中央補助0.81億元、地方自籌1.77億元，自2023年2月開工，今年3月完工，今日啟用儀式後正式收費營運。該場採綠色外觀搭配植栽，與南側陽光公園景觀融合，並引進智慧停車系統，減少民眾找車位的時間，提升使用效益。

今日啟用典禮，立法委員陳亭妃、林俊憲與多位市議員出席，表達對地方建設的重視與支持。

交通局表示，活動中心空間將提供居民交流與休閒，托嬰中心則由社會局規劃進駐，完工後可提供完善托育服務。市府將持續推動更多多功能停車設施，打造更便利、舒適的公共服務環境。

台南市長黃偉哲（右6）主持成德里立體停車場啟用儀式，南市立委陳亭妃（右5）、林俊憲（右7）均到場出席。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法