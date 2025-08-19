為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《台灣米其林指南2025》特別獎公布 今年首增年度開業獎

    《台灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單。（記者羅沛德攝）

    《台灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單。（記者羅沛德攝）

    2025/08/19 15:01

    〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》評選範圍包括台北、台中、台南、高雄、新北、新竹縣、新竹市，今（19日）陸續公布摘星餐廳及獲獎名單，首先頒發「特別獎」，侍酒師大獎由「Hosu 好嶼」陳琪蓉獲獎、服務大獎得主是「the FRONT HOUSE 方蒔」陳玉錡、年輕主廚大獎則是「永筵小館」主廚夏永岩。今年首度頒發的年度開業大獎，則由「aMaze 心宴」獲獎。

    《台灣米其林指南2025》首先公布特別獎，侍酒師大獎頒給「Hosu 好嶼」陳琪蓉。她感謝米其林評審的肯定，會繼續加油，也向大眾喊話，若有任何好酒，歡迎到「Hosu 好嶼」與她分享。

    服務大獎得主「the FRONT HOUSE 方蒔」陳玉錡，除感謝米其林評審給的肯定，這不只是榮耀，也是責任及溫暖，她幸運跟專業又溫柔夥伴一起努力，這份榮耀屬於團隊，她感謝家人的全力支持，讓她能全心投入，謝謝主持帶領她走到這個舞台，也謝謝店裡賓客支持，是他們前進的動力，也與餐飲同業勉勵，一起努力讓大家愛上這份美好行業。

    拿下年輕主廚大獎的「Yung Yen永筵小館」31歲主廚夏永岩獲獎。他表示，謝謝米其林的肯定，讓傳統小館子有機會讓國際看見，感謝一路陪伴、支持他的團隊夥伴，謝謝喜歡永筵的客人，今後會更加努力，做得更好。

    年度開業大獎是今年新頒發的獎項，頒給「aMaze 心宴」。獲獎餐廳表示，太驚訝、太高興了，謝謝米其林對心宴團隊的肯定，謝謝支持他們的客人、給他們好材料的小農及供應者，讓他們能做出好料理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

