    首頁　>　生活

    滑降攀岩走繩樣樣來 竹市新科國中新生訓練很威武

    滑降攀岩走繩樣樣來，新竹市新科國中的新生訓練很威武又有挑戰性，學生都說好刺激。（學校提供）

    2025/08/19 15:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國中新生訓練像戰鬥營！新竹市新科國中的新生訓練，利用學校特色與創新的戶外課程，讓從國小畢業的七年級新生，體驗不一樣的新生訓練，除有敬師禮，也要挑戰攀岩、走繩及滑降等訓練，除可認識校園，也有勇氣挑戰及克服困難、恐懼，學生都說超刺激、很有挑戰力。

    新科國中校長林燕玲說，學校是竹市雙語啟航學校亦是國際教育中心，國際雙語、COOL戶外課程，是學校特色課程，學校老師團隊也設計攀岩、走繩、滑降、定向、跑酷、領導、探索與校景活動等8大闖關新生訓練課程，透過戶外體驗及團隊動力，讓小七新生透過COOL勇士挑戰，克服困難、恐懼，成就A++的國中生活。

    此外，學校今年也結合敬師活動，送給七年級新生6樣見面禮，有筆記本、筆、尺、螢光筆、橡皮擦及毛巾，期許小七新生，在國中勇於設定目標，人事互動不踰矩、行事作為不違法、勇於改正錯誤、多元展現自己活出亮麗國中生活，並期許學生要定期運動，紓展身心，培養健康生活習慣。

    林燕玲說，新生訓練由60名學長姐志工和專業教練及師長一起規畫，並籌備8項關卡，期帶給學子全新的體驗與學習，為精采的新科生活鳴起響亮的一槍。參與學生都說新生訓練很刺激，有挑戰力也很有成就感。

