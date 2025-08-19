澎湖監理站龍頭交接 陳逸裕回鍋接掌

澎湖監理站龍頭交接，新任站長陳逸裕（右）回鍋擔任。（澎湖監理站提供）

2025/08/19 15:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖監理站 今（19）日舉行卸任與新任站長交接典禮，由高雄區監理所長馮靜滿跨海主持佈達及監交。包括國會辦公室執行長黃同成、澎湖工務段段長芮健行、澎湖縣政府警察局代表，以及在地代檢廠與駕訓班業者等貴賓皆到場觀禮。

卸任站長張正祥站長，調任高雄區監理所監理資訊科擔任科長，新任站長則由陳逸裕接任。陳逸裕原擔任屏澎區車輛行車事故鑑定會主任，亦曾在澎湖監理站服務並歷任副站長（代理站長），對澎湖地區監理業務相當熟悉，經驗豐富，因此回鍋澎湖監理站龍頭，應是駕輕就熟。

馮靜滿所長首先肯定張正祥站長在任內任勞任怨，積極推動各項監理業務，對提升為民服務效能有卓著貢獻；同時也恭賀其榮任新職，期勉持續發揮專業所長，為高雄區監理所資訊發展注入新能量。對於新任站長陳逸裕，馮靜滿表示，其熟稔監理業務並具備在地歷練，能快速掌握澎湖地區監理需求，期許未來能結合科技應用，持續推動創新作法，帶領同仁深耕服務，讓偏鄉與離島地區的便民措施更臻完善。

新任澎湖監理站長陳逸裕履新，各界嘉賓雲集。（澎湖監理站提供）

