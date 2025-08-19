為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北捷調整2加班車從江子翠載人 乘客怨挖東牆補西牆

    捷運搭乘示意圖，與本文無關。（記者董冠怡攝）

    捷運搭乘示意圖，與本文無關。（記者董冠怡攝）

    2025/08/19 14:54

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運早上通勤尖峰6列加班車，昨天起調整開門載客起始點。將原本其中4列從亞東醫院站開門、2列從板橋站開門載客，改成亞東醫院、板橋、江子翠站各2列，紓解江子翠站、龍山寺站乘客上不去的問題。不過，今天上午換成有民眾抱怨，調整後新埔、板橋站反而更擠、更上不了車，按照板南線的運量，接下來只能拆座椅了。對此，北捷回應，已收到民眾反映，持續觀察實際運量變化及搭乘情形。

    這次調整的2班列車，原載客起點是亞東醫院站，昨起改成江子翠站，提升江子翠及龍山寺旅客在最尖峰時段的搭車情形，北捷並指觀察首日江子翠、龍山寺疏運狀況良好，持續觀察實際運量變化及乘坐狀況，優化調整；目前上午7點至9點最密班距已縮短至約2分鐘。

    民眾質疑，為了解決江子翠、龍山寺擠不上車，把原本從亞東醫院出發的2列，改從江子翠出發，相當於板橋少了2班車可坐，應從有轉乘站點的板橋、新埔發車，怎麼會是從江子翠？根本「挖東牆補西牆」、「請官員自己來搭看看」，而且現在還是暑假期間，擔心「開學會更可怕」；江子翠、龍山寺上車的乘客則認為，「終於可以上得去了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播