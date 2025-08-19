北捷調整2加班車從江子翠載人 乘客怨挖東牆補西牆

捷運搭乘示意圖，與本文無關。（記者董冠怡攝）

2025/08/19 14:54

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運早上通勤尖峰6列加班車，昨天起調整開門載客起始點。將原本其中4列從亞東醫院站開門、2列從板橋站開門載客，改成亞東醫院、板橋、江子翠站各2列，紓解江子翠站、龍山寺站乘客上不去的問題。不過，今天上午換成有民眾抱怨，調整後新埔、板橋站反而更擠、更上不了車，按照板南線的運量，接下來只能拆座椅了。對此，北捷回應，已收到民眾反映，持續觀察實際運量變化及搭乘情形。

這次調整的2班列車，原載客起點是亞東醫院站，昨起改成江子翠站，提升江子翠及龍山寺旅客在最尖峰時段的搭車情形，北捷並指觀察首日江子翠、龍山寺疏運狀況良好，持續觀察實際運量變化及乘坐狀況，優化調整；目前上午7點至9點最密班距已縮短至約2分鐘。

民眾質疑，為了解決江子翠、龍山寺擠不上車，把原本從亞東醫院出發的2列，改從江子翠出發，相當於板橋少了2班車可坐，應從有轉乘站點的板橋、新埔發車，怎麼會是從江子翠？根本「挖東牆補西牆」、「請官員自己來搭看看」，而且現在還是暑假期間，擔心「開學會更可怕」；江子翠、龍山寺上車的乘客則認為，「終於可以上得去了」。

