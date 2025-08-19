《台灣米其林指南2025》公布摘星名單 新進縣市引關注

《台灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單。（記者羅沛德攝）

2025/08/19 14:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》今天（19日）下午2點舉行發布會，評選範圍除既有的台北、台中、台南、高雄，今年新增新北、新竹縣、新竹市，能否獲得評審青睞引起關注；此外，過往摘星掛零的小吃之都台南，今年能否破蛋，也是關注點之一。台灣米其林董事長毛行健指出，台灣飲食文化的卓越，在於融合多元傳遞文化，也令他有理由相信，台灣為不只是地方味，也是世界味。

《台灣米其林指南2025》典禮將陸續頒發屬個人榮譽的特別獎，包括侍酒師大獎、服務大獎、年輕主廚大獎，以及一星、二星、三星、綠星獎等摘星餐廳。

毛行健致詞表示，今年是米其林指南125週年，也是在台灣發表第8個年度，今年以無限為主題，除了符號是「8字」形狀，也代表源源不絕創意及無限可能。台灣有無限潛力，多族群歷史文化彼此交會融合，構成台灣味的深層底蘊，傳統鹹粥旁賣泰式炒飯、 小籠包與沙嗲比肩而立，強大包容力讓台灣飲食擁有豐富層次，也讓味覺世界充滿可能性，食物兼容多元不失特色。

毛行健表示，台灣有無限創新可能，越來越多年輕人投入創作，料理符合當代價值也兼具個人風格的料理，例如利用當地食材設計菜單，堅持永續減碳、將童年小吃轉換為現代甜點、將傳統菜餚現代化等等，根據土地文化及生活經驗的創作，讓飲食成為一種表達、設計，也是一種溝通方式，創新動能是台灣飲食文化向前的力量。

毛行健指出，魅力延伸方面，台灣味道逐漸走到全世界，美食、服務及生活態度逐漸被世界看見並喜愛，國外旅客不只品嘗食物，而是注重細節、服務、分享的飲食文化，讓台灣有了與世界對話的能力，讓飲食成為有溫度的文化出口。

交通部常務次長林國顯表示，傳統美食要掌握，同時也要擁抱創新未來，米其林125年週年擁抱傳統、迎接創新，今年台灣新增3個縣市，總計7縣市參與評選，把台灣豐富多元的實力介紹給世界，感謝米其林8年來對台灣的土地認同、深耕文化，讓餐飲界開始思考，如何在深耕本土之餘，創造新的味蕾享受，也實現對土地熱愛及承諾。

林國顯表示，美好的食物，常被形容有母親或故鄉的味道，因為美食乘載記憶，是風土展演的舞台，讓旅客透過美食，了解當地風土民情及人民熱情，感謝米其林這個平台，展現台灣感性、台灣生活，讓世界藉由美食認識台灣。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec透過影片表示，今年首次擴展至新北、新竹縣市，各縣市展現獨特魅力，呈現台灣豐富多元文化，新北市從樸實小吃到依山傍水、氛圍輕鬆的餐廳，多元豐富，令人印象深刻；新竹縣市是台灣最大客家聚落，讓評審員看見多元迷人的風土與魅力，傳承豐富的客家料理文化，以鹹香濃郁的風味著稱，新竹市則在歷史文化融入創新，發展出更清爽、健康的料理風格。這次新入選餐廳中，近6成是過去18個月內新開幕，儘管面對全球經濟不確定性，台灣餐飲界仍持續創新、靈活應變、並引領風潮。

