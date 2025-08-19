南市屋損慰助金已發5.4億 核撥率今衝7成

南市府積極完成勘查及修繕估價，並加派人力利用週末時間再洽媒合意願。（台南市府提供）

2025/08/19 14:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援，利用週末連日加班，南市府民政局指出，截至昨（18）日已核撥5億4千多萬，核撥率58%，今（19）日將可完成約70%的核撥作業。

民政局指出，市府秉持從寬、從速、從簡的原則，先收件、受理、撥款，再進行查核，以加快慰助金發放速度。然而，不時會接獲民眾檢舉，包括部分民宅整體面積不到20平方米卻申請超過20平方米的慰助金，或同一民宅受損卻多人重複申請等情況，因此導致核定難度高。

民政局長姜淋煌表示，為加快核撥速度，市長黃偉哲除了要求調動跨局處人力進駐重災區，也啟動週末不打烊機制，上週末兩天累計投入超過300人次提升審核效能，並透過「3人一組」勘查機制，確保審查精準與公正。

民政局指出，截至18日，全市受理申辦案件數3萬6421件，已核撥2萬1126件，核撥金額5億4千64萬4千元，今（19）日預估可完成約70%。

民政局強調，「從寬、從速、從簡」，也要依法「從實」，以利 社會資源及善款有效運用。已加班趕辦中，盡力在合法前提下簡化程序，例如只要民眾附上水電基本費帳單即可認定有居住事實。

市府增派人力至各區公所協助民眾申請各項慰助及災害補助。（台南市府提供）

