中華電信路竹中心占地築牆以鄰為壑 地主不滿舉白布條抗議

洪姓老夫婦不滿中華電信路竹服務中心長年占地築牆以鄰為壑，今天上午赴服務中心門口高舉白布條抗議。（記者蘇福男攝）

2025/08/19 15:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕中華電信路竹服務中心長年佔用私地築圍牆以鄰為壑，整排民宅無法清掃臭水溝，地主整地須借道爬牆，苦不堪言，老舊圍牆並有多處裂痕、傾斜，隨時有倒塌之虞，洪姓地主多次向民代陳情協調均無效，今天上午洪姓老夫婦到路竹服務中心門口高舉白布條抗議，中心人員出面說明，圍牆拆除已完成發包，近期將動工。

中華電信路竹服務中心位於路竹中正路鬧區，民國64年開張，洪姓地主指出，中華電信當年興建服務中心時，在四週蓋起圍牆，其中後方圍牆緊鄰中正路87巷10多戶民宅，導致整排民宅無法清掃臭水溝，雜草、蚊蠅叢生。

請繼續往下閱讀...

洪男說，他有3塊地號、約上百坪土地遭中華電信圍牆長年侵占，必須借道民宅爬牆去除草，他從112年9月申請土地鑑界，赫然發現中華電信圍牆越界侵占，數度向民代陳情，今年最後一次協調會中華電信允諾6月打掉圍牆還地於民，結果食言而肥，不得已才舉白布條抗議。

中華電信路竹服務中心謝姓工程師出面說明，先是推說不清楚最後一次協調會結果，經洪姓地主出示協調結論，才立刻改口說，該案已完成發包作業，明（20日）天將召開開工協調會，但未邀請附近住戶、地主與會，施工前會再度辦理鑑界作業，屆時才會請地主到場共同會勘。

路竹區中正路87巷10多戶民宅，因中華電信路竹服務中心占地築牆，導致整排民宅無法清掃臭水溝，部分住戶乾脆用磚塊將後門堵死。（記者蘇福男攝）

中華電信路竹服務中心長年佔用私地築圍牆以鄰為壑，整排民宅無法清掃臭水溝，雜草、蚊蠅叢生。（記者蘇福男攝）

洪姓地主說，他有3塊地號、約上百坪土地遭中華電信圍牆長年侵占，必須借道民宅爬牆去除草。（記者蘇福男攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法