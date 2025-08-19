高鐵延伸宜蘭明闖關環評大會 鐵道局：已備妥數據資料

日前前交長賀陳旦批北宜高鐵爭議多到交通部大門陳情，籲環評大會延期。（資料照）

2025/08/19 14:35

〔記者林志怡／台北報導〕高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）案於今年7月9日通過環境部環評初審後，將於明日闖關環評大會。交通部鐵道局指出，這次已備妥行車時間、旅運班次、經濟效益、環境保護及交通衝擊等具體數據與應對措施內容，將於明日會中逐項說明。

北宜高鐵案提出迄今仍有多項爭議，民團擔憂，北宜高鐵案的可行性研究缺乏完整評估，沒有客觀系統技術評估、整體效益多是私人利益，且僅以4個月時間就將直鐵方案變高鐵，比直鐵方案快5分鐘經費卻增2000多萬元，日前前交通部長賀陳旦更親自前往交通部前抗議，呼籲會議延期。

交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，環評大會中針對北宜直鐵與高鐵延伸行車時間比較，將統一採用相同起迄點作為基準，較過去說明方式更細緻，也避免誤解，也將說明不採取傾斜式列車行車時間作為比對依據的原因，且因車次停靠站數不盡相同，行車時間將以「最短至最長範圍」方式呈現，更真實反映多元營運模式。

此外，陳慧君指出，直鐵方案僅能增開1班南港始發列車的限制，以及有關經濟效益數據調整依據與理由等，也會提出具體原因進行說明，釐清外界疑慮。

交通影響方面，陳慧君說明，施工階段將透過動線調整與交通維持計畫，確保用路人安全與交通秩序，並待後續計畫核定後，適時與地方政府溝通，配合車站特定區都市計畫，啟動聯外道路系統整體改善評估，並與既有交通系統有效銜接，最大程度降低對地方通行影響。

陳慧君也提到，環境保護議題，過去已就水質保護、地表逕流與施工廢水處理、空氣品質變化、隧道結構安全、隧道洞口強風效應與防風對策、災害應變計畫、樹木移補植，以及土石方處理等項目，提出因應措施。

