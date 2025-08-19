為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵延伸宜蘭明闖關環評大會 鐵道局：已備妥數據資料

    日前前交長賀陳旦批北宜高鐵爭議多到交通部大門陳情，籲環評大會延期。（資料照）

    日前前交長賀陳旦批北宜高鐵爭議多到交通部大門陳情，籲環評大會延期。（資料照）

    2025/08/19 14:35

    〔記者林志怡／台北報導〕高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）案於今年7月9日通過環境部環評初審後，將於明日闖關環評大會。交通部鐵道局指出，這次已備妥行車時間、旅運班次、經濟效益、環境保護及交通衝擊等具體數據與應對措施內容，將於明日會中逐項說明。

    北宜高鐵案提出迄今仍有多項爭議，民團擔憂，北宜高鐵案的可行性研究缺乏完整評估，沒有客觀系統技術評估、整體效益多是私人利益，且僅以4個月時間就將直鐵方案變高鐵，比直鐵方案快5分鐘經費卻增2000多萬元，日前前交通部長賀陳旦更親自前往交通部前抗議，呼籲會議延期。

    交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，環評大會中針對北宜直鐵與高鐵延伸行車時間比較，將統一採用相同起迄點作為基準，較過去說明方式更細緻，也避免誤解，也將說明不採取傾斜式列車行車時間作為比對依據的原因，且因車次停靠站數不盡相同，行車時間將以「最短至最長範圍」方式呈現，更真實反映多元營運模式。

    此外，陳慧君指出，直鐵方案僅能增開1班南港始發列車的限制，以及有關經濟效益數據調整依據與理由等，也會提出具體原因進行說明，釐清外界疑慮。

    交通影響方面，陳慧君說明，施工階段將透過動線調整與交通維持計畫，確保用路人安全與交通秩序，並待後續計畫核定後，適時與地方政府溝通，配合車站特定區都市計畫，啟動聯外道路系統整體改善評估，並與既有交通系統有效銜接，最大程度降低對地方通行影響。

    陳慧君也提到，環境保護議題，過去已就水質保護、地表逕流與施工廢水處理、空氣品質變化、隧道結構安全、隧道洞口強風效應與防風對策、災害應變計畫、樹木移補植，以及土石方處理等項目，提出因應措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播