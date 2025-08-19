迎接5000名實習老師進入學校 1萬名師傅教師先共學共備

迎接5000名實習老師進入學校，近萬名實習輔導教師先共學共備，教育部師藝司專委劉鳳雲（站立者）為大家打氣。（教育部提供）

2025/08/19 14:40

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學預計9月1日開學，每年約有5000位通過教師資格考試的師資生，準備進入教學現場成為實習老師，而每年約有近1萬名第一線教師擔任實習輔導老師，扮演引路人角色，擔負起理論與實務銜接、理念與現場融合的重要任務，教育部為此舉辦「教育實習輔導教師知能研習」，作所有師傅教師和實習老師的後盾。

教育部師藝司科長卓意屏說明，為深化教育實習輔導教師的專業知能、凝聚實務經驗與支持系統，自2023年起委請國立彰化師範大學辦理「教育實習輔導教師知能研習」，今年除了優化課程內容，也採取初階與進階雙軌分流模式，結合政策導向與現場實務經驗，打造深度與溫度的專業共學平台。

請繼續往下閱讀...

卓意屏表示，為了滿足初任和歷任輔導教師之不同需求，課程分為「初階」與「進階」兩類，初階課程針對新手實習輔導教師，著重以校為觀點，談教育實習整體規劃、政策法規解析與評量重點；進階課程則鎖定經驗豐富的實習輔導教師或曾榮獲教育部教育實習績優獎之楷模教師，透過主題講座、經驗對話與小組討論，深入探討教育實習引導策略，強化問題解決與交流機制。

並根據教育部編撰「師徒傳承點亮教育未來：教育實習輔導教師參考手冊」，區分「幼兒園」、「國民小學」、「中等學校」、「特殊教育」等學制，以第一線實務輔導經驗進行分享及討論，從幼兒教育現場挑戰、小教日常教學與行政角色、中教引導活用實習輔導策略，特教著重修法後的實習輔導因應策略等。

台北市大同國小特教科老師張書豪表示，因應特殊教育樣態多元，規劃針對不同樣態的特教實習輔導及近期備受關注的普特融合概念納入實習輔導之主題討論中，期待透過全國教育實習輔導教師彼此共學共議，面對開學後即將面對的實習學生，能提升其專業即戰力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法