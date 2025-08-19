為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    六家少棒菊島盃參賽6球員疑似腸胃炎 竹縣府︰尚待檢驗釐清

    六家國小少棒球隊參加菊島盃，6球員發生疑似「食物中毒」症狀；新竹縣政府教育局表示，學生不適是否與外帶餐食相關，尚待檢驗結果釐清瀉。（擷取自六家國小棒球隊粉絲團）

    2025/08/19 14:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六家國小少棒球隊赴澎湖參加「2025年菊島盃全國少年軟式錦標賽」，卻發生有6名小球員出現腹瀉、嘔吐等疑似「食物中毒」症狀；新竹縣政府教育局對此回應表示，學生不適是否與外帶餐食相關，尚待檢驗結果釐清；賽事主辦單位澎湖縣政府已向六家國小學生表達關心。

    教育局表示，經了解，六家國小少棒球隊於8月15日至8月20日前往澎湖參加菊島盃，昨（18日）晚球隊晚餐由快炒店外帶回民宿食用，今天（19日）凌晨3點許，約有6名小球員出現腹瀉、嘔吐等症狀，教練與家長立即陪同送醫診治，經醫師初步診斷為疑似腸胃炎，並已採集檢體送驗。

    經治療後，學生們今天上午7點均已返回民宿休息，學生不適是否與外帶餐食相關，尚待檢驗結果釐清。基於學生健康與安全考量，教練團與家長經討論後，決議放棄後續比賽賽程，並規劃於今晚搭機返台。

    教育局表示，將請學校代表隊帶隊人員，留意師生整體健康與安全。

