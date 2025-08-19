為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雞籠中元祭本週六開龕門 9/5放水燈

    傳承171年的乙巳年2025鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，將於8月23日開老大公廟龕門，象徵好兄弟接受民眾供養。（記者俞肇福攝）

    傳承171年的乙巳年2025鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，將於8月23日開老大公廟龕門，象徵好兄弟接受民眾供養。（記者俞肇福攝）

    2025/08/19 14:05

    〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承171年的乙巳年2025鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，從施放水燈頭、普度等傳統科儀，到多元文化活動與藝術展演，系列祭典結合傳統儀式、藝文展覽與創意裝置藝術。基隆市長謝國樑說，有中元祭傳承逾百年祭典加城市創意打造夏日文化盛典；眾所關注的中元祭放水燈遊行將於9月5日19時登場，提醒民眾，基隆市中心主要幹道17時到23時交通管制，用路人請注意。

    謝國樑表示，中元祭為期約1個月的傳統祭典陸續展開，透過主普輪值制度與豐富的系列活動，不僅延續對先人的敬意，也體現基隆兼容並蓄、溫厚包容的文化特質，市府將傳統祭典轉化為具創意與溫度的文化體驗。更多活動詳情請上基隆市文化觀光局官網（https://reurl.cc/1OodMV），或追蹤粉絲專頁（https://reurl.cc/NxZknp）

    文化局副局長鄭鼎青補充說，8月22日至9月21日，「走境171」特展於基隆美術館登場，8月23日老大公廟開龕門，象徵迎接好兄弟接受民眾供奉宴席；「巴士導覽劇場」將於8月30日至9月7日每週末登場，完成報名的民眾將可搭乘巴士，走訪老大公廟、主普壇、望海巷等中元祭重點場域，沿途搭配導覽與現地劇場演出。8月24日至9月21日，「鷄籠米雕藝術年展」於基隆美術館展出，超過60件作品，包括以平面浮雕法用連環漫畫方式敘述基隆中元祭緣由，及介紹基隆美景的「捏麵畫」。

    雞籠中元祭重頭戲是9月5日放水燈之夜，因應中元祭放水燈花車遊行舉行，市府提早管制基隆市中心的主要幹道，時間從17時到23時止。

    乙巳年2025雞籠中元祭今天舉行記者會，告知民眾放水燈之夜的交通動線。（記者俞肇福攝）

    乙巳年2025雞籠中元祭今天舉行記者會，告知民眾放水燈之夜的交通動線。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播