雞籠中元祭本週六開龕門 9/5放水燈

傳承171年的乙巳年2025鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，將於8月23日開老大公廟龕門，象徵好兄弟接受民眾供養。（記者俞肇福攝）

2025/08/19 14:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承171年的乙巳年2025鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，從施放水燈頭、普度等傳統科儀，到多元文化活動與藝術展演，系列祭典結合傳統儀式、藝文展覽與創意裝置藝術。基隆市長謝國樑說，有中元祭傳承逾百年祭典加城市創意打造夏日文化盛典；眾所關注的中元祭放水燈遊行將於9月5日19時登場，提醒民眾，基隆市中心主要幹道17時到23時交通管制，用路人請注意。

謝國樑表示，中元祭為期約1個月的傳統祭典陸續展開，透過主普輪值制度與豐富的系列活動，不僅延續對先人的敬意，也體現基隆兼容並蓄、溫厚包容的文化特質，市府將傳統祭典轉化為具創意與溫度的文化體驗。更多活動詳情請上基隆市文化觀光局官網（https://reurl.cc/1OodMV），或追蹤粉絲專頁（https://reurl.cc/NxZknp）

文化局副局長鄭鼎青補充說，8月22日至9月21日，「走境171」特展於基隆美術館登場，8月23日老大公廟開龕門，象徵迎接好兄弟接受民眾供奉宴席；「巴士導覽劇場」將於8月30日至9月7日每週末登場，完成報名的民眾將可搭乘巴士，走訪老大公廟、主普壇、望海巷等中元祭重點場域，沿途搭配導覽與現地劇場演出。8月24日至9月21日，「鷄籠米雕藝術年展」於基隆美術館展出，超過60件作品，包括以平面浮雕法用連環漫畫方式敘述基隆中元祭緣由，及介紹基隆美景的「捏麵畫」。

雞籠中元祭重頭戲是9月5日放水燈之夜，因應中元祭放水燈花車遊行舉行，市府提早管制基隆市中心的主要幹道，時間從17時到23時止。

乙巳年2025雞籠中元祭今天舉行記者會，告知民眾放水燈之夜的交通動線。（記者俞肇福攝）

