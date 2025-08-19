學童深入農村認識當地產業 雲林23組學生展出農業學習成果

雲林縣農會舉辦縣內各級農會四健作業組競賽，共23組隊伍展出學習成果。（記者李文德攝）

2025/08/19 14:04

〔記者李文德／雲林報導〕展現食農教育成果，雲林縣農會今（19）日舉辦縣內各級農會四健作業組競賽，共23組隊伍以農村生產、生活、生態為主題，展出學習成果。縣農會表示，競賽表現優異隊伍將代表雲林參加全國競賽，盼透過四健會輔導，讓更多青少年認識農業。

農會四健會是農業界最大青少年組織，深入校園輔導學生認識農業生產、生活及生態，此次比賽在縣農會大樓舉辦「各級農會四健作業組競賽」，其中幼初組有18隊參賽、中高組5隊參賽，參賽隊伍透過展板、實作與口頭發表課堂研究成果。

請繼續往下閱讀...

元長鄉農會與和平國小合作，帶領3年級學童林孟璇、林孟涵、蔡子澄以花生為研究主題。蔡子澄表示，今年3月開始實際下田種下花生，期間需要觀察花生生長情形，更為花生田除草等，最後再將採收的花生，製作成花生牛舌餅，殘餘下的花生殼也不浪費，做成花生殼燈籠，響應農業永續精神。

古坑鄉農會與草嶺國小合作，讓5名學生以在地咖啡、竹產業做為學習研究。學童李侑芯表示，數個月課程深入咖啡產區，了解種植過程，更學會如何烘豆、製作耳掛式咖啡包，也對竹產業認識，製作竹編球、竹編玩具、竹編水槍等，學習到當地許多特色產業。

縣農會總幹事陳志揚表示，今年競賽首度比照全國性規格辦理，讓孩子們在地方舞台上就能感受全國賽的臨場感及專業度，更有部分農會與多所學校聯合組隊，形成社區型的行動學習，將持續推動四健活動，讓更多學生走進農村，認識當地特色農業。

古坑鄉農會和草嶺國小合作，以當地竹、咖啡產業做為研究發表。（記者李文德攝）

元長鄉農會和和平國小合作，讓學童種花生，再做花生牛舌餅及花生殼燈籠。（記者李文德攝）

雲林縣農會舉辦縣內各級農會四健作業組競賽，共23組隊伍展出學習成果。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法