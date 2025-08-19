為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化GO購超狂！買500元抽黃金、電動車

    縣府團隊人人手拿標語宣傳「滿500元登錄抽大獎」，呼籲民眾支持在地消費。（記者張聰秋攝）

    縣府團隊人人手拿標語宣傳「滿500元登錄抽大獎」，呼籲民眾支持在地消費。（記者張聰秋攝）

    2025/08/19 14:02

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府主辦「2025彰化GO購」9月1日起，只要在縣內消費滿500元，就能上網登錄抽大獎。今年獎項除了月月抽汽車，最大獎還是市價近200萬元的電動車 Kia EV6，另有黃金、萬元禮包等超過3000個獎項。

    縣府記者會今天彰化藝術館登場，現場喊321倒數，眾人拉下舞台上的蝴蝶結彩帶，金色亮片瞬間灑落，全場氣氛嗨翻。主持人喊「2025彰化GOGO正式起跑！消費滿500登錄抽大獎，百萬電動車等您抽！」

    活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車，另有黃金條塊、萬元大禮包及現金獎，共超過3,000個名額。

    今年活動依消費金額級距分組，單筆消費滿500元至未滿1萬元者，最多可獲得10組抽獎序號。即日起特定店家招募同步展開，鼓勵在地商家加入行列，一起振興經濟。活動發票或收據消費時間為今年9月1日0時起至今年11月30日23:59止，登錄期限則延長至12月2日23:59止，更多資訊可上「彰化GO購」網站查詢。

    彰化縣政府今天宣布「2025彰化GO購」開跑，最大獎Kia EV6電動車吸睛，還有Suzuki Jimny與Swift等潮車，現場氣氛熱鬧。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今天宣布「2025彰化GO購」開跑，最大獎Kia EV6電動車吸睛，還有Suzuki Jimny與Swift等潮車，現場氣氛熱鬧。（記者張聰秋攝）

    今年獎項比以往更澎湃，除了月月抽汽車，最大獎還是市價近200萬元的電動車 Kia EV6。（記者張聰秋攝）

    今年獎項比以往更澎湃，除了月月抽汽車，最大獎還是市價近200萬元的電動車 Kia EV6。（記者張聰秋攝）

    活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車。（記者張聰秋攝）

    活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車。（記者張聰秋攝）

    記者會現場展示的三款大獎車，包括市價近200萬元的Kia EV6電動車（中）還有潮車，吸引不少人的眼球，直呼「這台是我的」。（記者張聰秋攝）

    記者會現場展示的三款大獎車，包括市價近200萬元的Kia EV6電動車（中）還有潮車，吸引不少人的眼球，直呼「這台是我的」。（記者張聰秋攝）

