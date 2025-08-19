彰化GO購超狂！買500元抽黃金、電動車

縣府團隊人人手拿標語宣傳「滿500元登錄抽大獎」，呼籲民眾支持在地消費。（記者張聰秋攝）

2025/08/19 14:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府主辦「2025彰化GO購」9月1日起，只要在縣內消費滿500元，就能上網登錄抽大獎。今年獎項除了月月抽汽車，最大獎還是市價近200萬元的電動車 Kia EV6，另有黃金、萬元禮包等超過3000個獎項。

縣府記者會今天彰化藝術館登場，現場喊321倒數，眾人拉下舞台上的蝴蝶結彩帶，金色亮片瞬間灑落，全場氣氛嗨翻。主持人喊「2025彰化GOGO正式起跑！消費滿500登錄抽大獎，百萬電動車等您抽！」

請繼續往下閱讀...

活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車，另有黃金條塊、萬元大禮包及現金獎，共超過3,000個名額。

今年活動依消費金額級距分組，單筆消費滿500元至未滿1萬元者，最多可獲得10組抽獎序號。即日起特定店家招募同步展開，鼓勵在地商家加入行列，一起振興經濟。活動發票或收據消費時間為今年9月1日0時起至今年11月30日23:59止，登錄期限則延長至12月2日23:59止，更多資訊可上「彰化GO購」網站查詢。

彰化縣政府今天宣布「2025彰化GO購」開跑，最大獎Kia EV6電動車吸睛，還有Suzuki Jimny與Swift等潮車，現場氣氛熱鬧。（記者張聰秋攝）

今年獎項比以往更澎湃，除了月月抽汽車，最大獎還是市價近200萬元的電動車 Kia EV6。（記者張聰秋攝）

活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車。（記者張聰秋攝）

記者會現場展示的三款大獎車，包括市價近200萬元的Kia EV6電動車（中）還有潮車，吸引不少人的眼球，直呼「這台是我的」。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法