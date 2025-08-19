宜蘭推中元紙錢集中燒 全縣設271處代收點

宜蘭縣政府針對中元祭祀，推動「環保低碳祭祀一條龍」代收、代燒及派發服務，除由清潔隊、環保局代收紙錢外，全縣也設置271處代收點。（記者王峻祺攝）

2025/08/19 13:48

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府針對中元祭祀，推動「環保低碳祭祀一條龍」代收、代燒及派發服務，除由清潔隊、環保局代收紙錢外，全縣也設置271處代收點，方便民眾就近投遞響應環保，紙錢最後都會送往利澤焚化廠專用爐口燃燒，並由法師提前進行「淨爐」儀式。

宜蘭縣政府環保局將在今年農曆7月期間，也就是國曆8月23日至9月21日，提供10個鄉鎮市民眾紙錢集中收運服務，南澳與大同鄉因以原住民信仰為主未納入。

10鄉鎮市中，總計設置271處紙錢集中代收點，包括4大連鎖超商、2大連鎖超市，以及縣內8處農漁會和39處寺廟；具大量紙錢焚燒需求寺廟、公寓大廈及機關團體，則可洽詢環保局預約紙錢收運專車，將由清潔隊協助收運。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭推動多項紙錢集中燒便民服務，呼籲民眾中元普度時，響應新紙錢三燒政策，包括集中燒、適量燒及替代燒，使用環保紙錢或以鮮花素果、米及捐款替代；紙錢最後將送往配置污染防制設備的利澤焚化廠，投入專用爐口燃燒，有效降低空污與碳排放。

