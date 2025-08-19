為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄農業局敏捷精神深化農村 榮獲「全球頂尖敏捷CEO大獎」肯定

    高雄農業局敏捷精神深化農村，榮獲「全球頂尖敏捷CEO大獎」肯定。（市府提供）

    高雄農業局敏捷精神深化農村，榮獲「全球頂尖敏捷CEO大獎」肯定。（市府提供）

    2025/08/19 14:25

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕敏捷管理多應用在資訊電子業以解決繁瑣多變流程，高雄市農業局去年榮獲專案管理大獎「典範企業獎」，更將敏捷精神導入人員培訓與管理，深化多個農村推動再生社區、高雄型農等計畫，協助業師、企業媒合發揮效益，今年從全球多國評比中脫穎而出，榮獲「2025全球頂尖敏捷CEO大獎」第3名肯定。

    農業局輔導金牌農村新港社區推動大型敏捷計畫，協助導入專業敏捷教練，執行農村再生計畫外，也協助社區型合作社「新港社合」各面向執行與管理，執行長陳坤成表示，各項業務執行效率顯著提升，營業額增加3成多；並輔導六龜新發社區從山茶田間管理到製茶行銷，成功於比利時ITI、法國AVPA及日本綠茶大賞榮獲大獎，品質深受國際肯定。

    高雄型農部分，農業局媒合中外餅鋪第五代余宜柔與崙港社區合作研發鴨香包與金沙酥，百年老店重視食品溯源，要求農藥零檢出，以在地天然食材製作糕餅，敏捷教練除了協助管理產品研發，也協助推廣啵啵鴨活動，讓社區在地行銷發揮效率。

    農業局長姚志旺表示，去年榮獲專案管理大獎「典範企業獎」，再深化導入大型敏捷管理，從人員培訓、實務階段導入、敏捷教練輔導制度建立，促進機關高效執行、縮短決策時間、加速回應並強化組織韌性，也深化進入農再社區、型農等各方面，業務執行達成超過期望績效成果，從全球50位競爭者勝出獲獎，打破大眾對公部門刻板印象，展現高速、高效、韌性的頂尖敏捷機關。

