    首頁　>　生活

    災區民宅屋頂遭颱風吹飛 嘉義縣府攜手百工利他協會修繕

    嘉義縣長翁章梁探視羅姓阿嬤屋頂全飛的住家。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁探視羅姓阿嬤屋頂全飛的住家。（記者林宜樟攝）

    2025/08/19 13:38

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月重創嘉義縣，造成多處民宅嚴重受損，嘉義縣政府媒合嘉義縣百工利他協會為民眾進行修繕，縣長翁章梁說，屋頂及外牆受損面積未達20平方公尺，以及受損超過20平方公尺未達100平方公尺的房屋陸續呈報，縣府已受理8000多件申請，中央也緊急調派115個工班支援，因修繕過程面臨缺工缺料問題，將由各鄉鎮公所協助媒合工班與屋主，工程費用由雙方合意後施工，弱勢家戶提供免費修繕服務。

    翁章梁今天與縣議員江佩曄、楊秀琴及百工利他協會理事長鄭介維前往水上鄉和鹿草鄉勘查修繕作業情形，慰問災民；鹿草鄉受災屋主表示，颱風吹走屋頂後，住宅無法居住，扣除生活所需皆無餘力支應修繕費用，感謝楊秀琴議員及嚴珮瑜鄉長轉介協會修繕。

    水上鄉南靖車站附近的受災屋主74歲羅姓新住民阿嬤說，她來台灣26年，從沒遇過這麼大的颱風，颱風來襲時她到中國探親，鄰居打來「妳房子被吹翻了」，回來看到景象「欲哭無淚」，屋頂飛了、屋內全毀，變成「透天」，感謝楊秀琴議員幫忙及政府媒合修繕幫忙；楊秀琴說，阿嬤獨自一人居住在老房子，現在又沒住屋，只能借住親友家，生活極為不便，希望盡快修繕完成，讓阿嬤早日回到家中。

    縣府表示，已建立「嘉義縣一站式便民服務」網站，民眾可進入該網站，點選「丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金申請」，符合資格者可獲得對應慰問金。

    勞工暨青年發展處長陳奕翰感謝嘉義縣總工會、營造業工會、鐵工業工會等相關人員協助修繕事務，讓弱勢個案早日回到家中，近期缺工問題嚴重，再次感謝協會排除萬難規劃修繕案；鄭介維說，感謝嘉義城隍廟及捐款給協會的善心人士，修繕案是各界共同協力才能順利完成，協會會秉持服務初衷，盡力去協助弱勢家戶。

    水上鄉南靖車站有許多民宅屋頂毀損。（記者林宜樟攝）

    水上鄉南靖車站有許多民宅屋頂毀損。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣百工修繕利他協會協助鹿草鄉災民修繕房屋。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣百工修繕利他協會協助鹿草鄉災民修繕房屋。（嘉義縣政府提供）

