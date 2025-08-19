為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼓勵向學、擁才藝 雪霸獎學金9/1至10/15開放申請

    鼓勵向學、擁才藝，雪霸獎學金9/1起開放申請。（雪管處提供）

    鼓勵向學、擁才藝，雪霸獎學金9/1起開放申請。（雪管處提供）

    2025/08/19 13:26

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為鼓勵雪霸國家公園及園區周邊原住民學生敦品勵學、培養才藝，雪霸國家公園管理處自2022年起開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，今年有意申請者填妥報名表並檢附相關證明文件，郵寄或親送至雪霸國家公園管理處。申請表可至雪霸國家公園管理處官網下載。洽詢電話：037-996100分機102劉小姐，9月1日至10月15日（以郵戳為憑）受理申請。

    雪管處表示，雪霸國家公園轄區及周邊地區（苗栗縣泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、新竹縣尖石鄉、五峰鄉，以及臺中市和平區）滿2年以上，即可申請；低收入戶學生則不受設籍年限限制。其中，苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉為今年新增可申請地區。

    可申請對象為國小五年級至研究所原住民學生；獎助金額每人1000元至6000元不等；大專院校以上及特殊才藝類最高每人可獲8000元至10000元，名額與金額依預算額度調整。

    有意申請者需注意，國小五、六年級學生學業成績平均80分以上；國中、高中職、大專院校則要求學業成績平均70分以上；研究所則為學業成績平均85分以上。且申請者操行紀錄無記過以上處分。

    至於特殊才藝獎助學金申請資格，申請者若於縣（市）級以上比賽獲個人前3名、學業成績平均達60分以上以及操行紀錄無記過以上處分可申請。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播