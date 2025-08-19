鼓勵向學、擁才藝 雪霸獎學金9/1至10/15開放申請

鼓勵向學、擁才藝，雪霸獎學金9/1起開放申請。（雪管處提供）

2025/08/19 13:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為鼓勵雪霸國家公園及園區周邊原住民學生敦品勵學、培養才藝，雪霸國家公園管理處自2022年起開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，今年有意申請者填妥報名表並檢附相關證明文件，郵寄或親送至雪霸國家公園管理處。申請表可至雪霸國家公園管理處官網下載。洽詢電話：037-996100分機102劉小姐，9月1日至10月15日（以郵戳為憑）受理申請。

雪管處表示，雪霸國家公園轄區及周邊地區（苗栗縣泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、新竹縣尖石鄉、五峰鄉，以及臺中市和平區）滿2年以上，即可申請；低收入戶學生則不受設籍年限限制。其中，苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉為今年新增可申請地區。

請繼續往下閱讀...

可申請對象為國小五年級至研究所原住民學生；獎助金額每人1000元至6000元不等；大專院校以上及特殊才藝類最高每人可獲8000元至10000元，名額與金額依預算額度調整。

有意申請者需注意，國小五、六年級學生學業成績平均80分以上；國中、高中職、大專院校則要求學業成績平均70分以上；研究所則為學業成績平均85分以上。且申請者操行紀錄無記過以上處分。

至於特殊才藝獎助學金申請資格，申請者若於縣（市）級以上比賽獲個人前3名、學業成績平均達60分以上以及操行紀錄無記過以上處分可申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法