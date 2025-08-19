為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南市協助七股災後修繕 媒合率已近9成

    水利局及廠商與民眾說明施工內容。（圖由台南市政府提供）

    水利局及廠商與民眾說明施工內容。（圖由台南市政府提供）

    2025/08/19 13:26

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府為加速七股區居民的復原進度，市府團隊全面動員協助災區修繕民宅，截至目前，媒合修繕部分已完成勘查與估價的戶數達338戶，媒合率近9成。

    水利局統計，截至8月18日，七股區一般戶修繕需求共392戶，有355戶表示有意願修繕，其中171戶經勘查後無修繕意願，不須媒合。截至目前，已完成勘查與估價的戶數達338戶，媒合率近9成。在有意願修繕的戶數中，已有37戶完成簽約，其中4戶已完工、16戶施工中、17戶待開工；另有130戶正進行現勘或估價，54戶排定後續勘查。

    針對會勘後仍未簽約之案件，水利局指出主要因為部分民眾因修繕型式、材質選擇（如是否採用紅黑瓦）、修繕經費或自行尋覓廠商等因素，選擇觀望影響媒合意願，故造成修繕進度略有延後。

    水利局長邱忠川表示，為加快修繕作業，除平日持續投入人力，也利用週末假日加派人力前往災區協助媒合及簽約，截至目前累計已投入逾218人次，確保修繕進度不受天候與假日影響，目前仍不懈怠持續協調媒合中，施工中案件亦請廠商全力趕辦，期讓市府服務能以最快之速協助災民重建家園。

    水利局與媒合廠商進行屋損丈量。（圖由台南市政府提供）

    水利局與媒合廠商進行屋損丈量。（圖由台南市政府提供）

