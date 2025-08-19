為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    改善缺工 中市公車司機加薪4千元、從業人員加薪2000元

    中市府調整公車運價，要求業者將為駕駛加薪4千元以上（市府提供）

    2025/08/19 13:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕各行各業缺工，公車因為找不到駕駛影響班次，台中市政府交通局表示，公車「每車公里合理營運成本」將調升6.62%，基本里程內「每延人公里運價」調升3.73%，票價維持現行收費，並同步要求客運業者配合為公車駕駛加薪至少4000元以上，其他公車從業人員加薪逾2000元，鼓勵更多人才投入。

    交通局長葉昭甫表示，「雙十公車」是台中市最便利的大眾運輸工具，近來全國出現大客車駕駛荒，影響專業交通人員擔任公車駕駛的意願，交通局因此盤點客運業經營環境與駕駛員薪資待遇，以調整台中市公車基本運價及合理營運成本，實質改善大眾運輸業的勞動條件。

    葉昭甫表示，台中市在2023年曾調整過公車運價，並替駕駛員加薪4000元，加上這次調整一起計算，總共加薪至少8000元以上，希望調薪的好消息帶動駕駛員好「薪」情，進而強化台中市公車服務品質。

    交通局表示，台中市自2019年以來已針對公車基本運價及合理營運成本調整共3次，基本里程內「每延人公里運價」由2.571元調升至2.803元，調升幅度為9.02%，「每車公里合理營運成本」也從原本43.12元調整至51.19元，調整幅度為18.71%，這次調整措施，每車公里合理營運成本由48.01元調升至51.19元，調升幅度為6.62%；另基本里程內每延人公里運價由2.702元調升至2.803元，調升幅度為3.73%。

    交通局表示，此次由台中市公車公會及業者依實際經營現況評估「每車公里合理營運成本」及「每延人公里基本運價」，並由交通局依法審核定案。

