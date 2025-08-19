為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中和藤寮坑溝藏「彩蛋」！ 驚見紅冠水雞築巢孵育新生命

    新北市水環境巡守隊在藤寮坑溝巡查，驚喜發現一隻紅冠水雞正在溪畔築巢下蛋。（圖由新北市水利局提供）

    新北市水環境巡守隊在藤寮坑溝巡查，驚喜發現一隻紅冠水雞正在溪畔築巢下蛋。（圖由新北市水利局提供）

    2025/08/19 13:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水環境巡守隊在中和區藤寮坑溝巡查，驚喜發現有紅冠水雞在溪畔築巢下蛋，巢中2顆白底帶斑點的蛋，孕育嶄新生命，新北市水利局長宋德仁表示，藤寮坑溝從原本「三面光」的混凝土溝渠，自2020年起改以生態工法打造1.5公里近自然河川及通勤綠廊，市府的苦心如今看到回報，讓自然生態重回都市河川。

    宋德仁表示，藤寮坑溝排水水環境改善計畫分2階段進行：第1期（2020年至2022年）完成中正三橋至嘉慶橋段，第2期（2023年至2024年）接續完成嘉慶橋至延吉橋段，在施工過程中，除了運用砌石工法創造河道蜿蜒與急緩流變化，也設置原木壩及擾流工，並在渠底增設10處深潭，藉此提供魚類棲息地，並成功串聯起兩期工程的水域，維持了水生動植物生態場域的完整性。

    水環境巡守隊18日在藤寮坑溝進行例行巡查時，於中正三橋下方驚喜發現有紅冠水雞正在溪畔築巢下蛋，隊員指出，紅冠水雞生性害羞，行蹤隱密，平時要發現牠們築巢已屬不易，更何況是在1條曾經毫無生氣的排水溝裡，看著這2顆充滿希望的蛋，證明大家長期以來的努力沒有白費，感覺就像是在孵育這條溪流嶄新的未來一樣，這份珍貴的發現也大大提振了整個巡守隊的士氣。

    正是這些不為人知的巧思，讓藤寮坑溝的生態系統悄然復甦。經過生態調查，這條溝渠的物種已多達188種，除了紅冠水雞外，還包含可愛的斯氏繡眼（原名綠繡眼）、冬候鳥東方黃鶺鴒等，更有二級保育類台灣冠八哥現蹤，昆蟲類則有善變蜻蜓及無尾鳳蝶，每一種生物的現身，都在孕育這條溪流的新生故事。

    新北中和藤寮坑溝一期運用砌石工法創造河道蜿蜒與急緩流變化。（圖由新北市水利局提供）

    新北中和藤寮坑溝一期運用砌石工法創造河道蜿蜒與急緩流變化。（圖由新北市水利局提供）

    巡守隊員在巢中發現2顆白底帶斑點的蛋，孕育新生命。（圖由新北市水利局提供）

    巡守隊員在巢中發現2顆白底帶斑點的蛋，孕育新生命。（圖由新北市水利局提供）

