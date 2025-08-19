為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    好康來了！新竹縣竹東全民運動館8/29至9/11試營運 免費入場體驗

    新竹縣內第二座運動中心、斥資3.18億元興建的竹東全民運動館，8月29日至9月11日試營運，全館免費入場體驗。（新竹縣政府提供）

    2025/08/19 13:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天宣布，縣內第二座運動中心、斥資3.18億元興建的竹東全民運動館，8月29日至9月11日試營運，每日上午10點到晚上7點開放，試營運期間全館免費入場，館內球具租借也免收費，地下停車場同步開放免費停車，邀請民眾踴躍進館體驗。

    教育局表示，竹東全民運動館由縣府積極向中央爭取「前瞻基礎建設─充實全民運動環境計畫」經費，2021年獲教育部體育署核定補助1億元，縣府自籌2.18億元，總經費3.18億元。運動館基地面積約2169平方公尺，樓高地上4層、地下1層，總樓地板面積約5422.5平方公尺，設有綜合球場、健身房、韻律及瑜珈教室、壁球教室、桌球室、飛輪教室等設施。

    縣長楊文科表示，竹東全民運動館是溪南地區鄉親期盼已久的重要建設，試營運期間開放民眾免費體驗最新設施，可預約空中瑜伽、流行舞蹈、iparty、流動瑜伽、燃脂拳擊、瘦身肚皮舞、親子跑跳碰、兒童體適能、羽球（兒童、成人、銀髮族）、兒童籃球、兒童足球、直排輪、滑步車等課程，歡迎鄉親帶著家人朋友一起來運動。

    教育局長楊郡慈說，竹東全民運動館提供溪南地區民眾全方位的運動空間，未來縣府持續推動「湖口鄉樂活運動館」等運動建設，營造健康、活力、幸福宜居的生活環境。

