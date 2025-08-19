動力火車高唱《彩虹》替華山募款 讓到宅服務車助風災孤老

歌手團體「動力火車」（右1右2）代言華山基金會愛心大使，呼籲大眾關注風災之後的長輩關懷，協助募集到宅服務車，讓更多愛心能夠透過志工幫助更多孤老。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕7月起接連颱風與豪雨不斷，中南部嚴重受損，其中弱勢的孤獨老人更需要大眾關注，動力火車今（19日）代言華山基金會愛心大使，強調「我們也是免費的」，盼奉獻一己心力，幫助公益，替華山募集20輛到宅服務車，可讓志工送餐、協助長輩就醫等，並現場高歌《彩虹》帶來希望。

動力火車尤秋興說，這次很多颱風經過南部，我們本身自己也是南部人，強調「我們也是免費的」，希望藉自己的力量，服務大家，而華山基金會辛苦的站長們，需要到宅服務車，我們也協助幫忙募集，這些車子是站長們出身入死的夥伴，可用來服務長輩，跋山涉水，提供長輩物資，協助送醫等。

動力火車顏志琳也說，風災豪雨導致很多地方嚴重坍方，房子被沖走，還好大家都撤離，但也想到過去的八八水災，當初的舊部落，現在也遷到新的地方，但大部分留在部落的人仍是老人家居多，也有小孩子，大家看病或出門，都很需要這些車子。

華山基金會副秘書長郭慧明表示，華山在全台目前有402個愛心天使站，但天使沒有翅膀也飛不起來，這次希望透過愛心大使動力火車的力量，協助募集20輛到宅服務車，幫助急迫需求的站長，開車送餐、載長輩就醫、外出購物、出門散心等等，去年1整年華山服務3萬名長輩、100萬人次，每個人都會老，希望透過公益，讓長輩老有所依。

