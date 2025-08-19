南市府表揚187家災援旅宿業者 黃偉哲：感謝情義相挺

南市府舉辦「溫情守護－旅宿援心支援」表揚典禮，市長黃偉哲感謝業者情義相挺。（記者王姝琇攝）

2025/08/19 13:07

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風災害期間，逾百家旅宿業者協助救災、安置災民，提供空間給救災人員使用。台南市政府今辦理「溫情守護－旅宿暖心支援表揚典禮」，由市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝業者共同守護鄉親、撐起城市溫度。

丹娜絲颱風造成農損與建物毀損嚴重，亦影響供電與交通，為民眾生活帶來極大不便。市府團隊緊急動員投入搶修與安置工作。其中，台南市旅宿業者發揮高度社會責任與無私精神，主動開放空間，接納災民與支援人員，讓溫暖不間斷。

黃偉哲表示，感謝這187家旅宿業者免費或打折優惠提供予救災人員及災民，攜手市府共同挺過風災，讓災後復原的速度加快。市府也將陸續推出多項活動，帶動更多觀光客賞遊台南，讓台南旅宿業等觀光產業有更好的業績。

黃偉哲指出，自己剛就任市長時，台南旅宿業房間數為1萬1千多間，目前已逼近1萬6千間，顯示這些年來台南的觀光業顯著成長，以及海內外旅客對台南的肯定，未來市府將攜手旅宿業者，吸引更多人來台南旅遊。

觀旅局長林國華指出，有的業者立即暫停對外營業，全館專供救災人員使用，並配合作息延長供餐時間，有的主動保留房間給予救災團隊優先入住，甚至有的業者自身的旅宿空間略有受損仍暖心提供在地災民暫住，得以遮風避雨，真正體現「旅宿不只接旅人，更接住鄉親」的大愛精神。

林國華說，今日共有187家業者受邀接受表揚，但其實還有更多默默付出的業者選擇低調行善。市府特別藉此場合，向業者的善行義舉致上最誠摯謝意。市府觀光旅遊局全力復原各轄管景區的同時，也動員同仁進駐新營及東山區公所單一窗口，為民眾提供一站式救助諮詢與申辦服務，攜手社會各界共度難關。

