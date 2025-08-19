原民會編7千萬購1.4公頃台糖地 花蓮21名原民地主領保留地權狀

花蓮21名地主獲得原民會發給保留地所有權狀。（原民會提供）

2025/08/19 13:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東地區土地在日治時期大量由製糖會社開發為農場，但土地原為原住民世代使用的耕地和獵場，戰後土地又歸給台糖公司，造成原住民使用土地須向台糖租用，行政院原民會去年編7千多萬元預算價購1.4公頃台糖土地，其中花蓮的0.7公頃土地，原民會今天表示，花蓮地區21名地主已經在昨天取得原住民保留地所有權狀。

行政院原民會18日在花蓮的台灣原住民族文化館，舉辦「原民會價購台糖土地權利回復領狀儀式」，由副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu將土地權狀交付21名族人，領回的土地分別位於花蓮新城鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、鳳林鎮以及光復鄉，共計24筆土地面積約0.7公頃，讓領到權狀的族人都相當開心，族人說，過去要爭取還我土地被台糖阻撓，結果長輩等不到土地歸還就過世，能夠真正領回權狀令人欣慰。

杜張梅莊強調，這不只是一次單純的土地移轉，也是政府對原住民族權益保障的堅定回應，以及實踐土地歷史轉型正義的具體行動。他說，台糖土地價購歸還原住民的計畫，從2018年開始透過原住民族轉型正義委員會、台糖公司共同進行歷史檔案調查、釐清，清查台糖公司自1946年後出租給族人且符合相關規定的土地，經過8年的努力及公私協力，也在花蓮及台東座談、加上行政院在經費上的大力挹注，終於落實土地轉型正義的政策目標。

原民會表示，日治時期總督府開發東部土地，花蓮至台東的土地開墾權被日本商人申請走，土地變製糖會社所有，當中許多是原住民世代使用的獵場、墾地，戰後所有權移給台糖，造成原住民要使用祖先傳下來的土地，還得跟台糖花錢租。這次在台東縣、花蓮縣及屏東縣，與台糖公司談價購57筆台糖土地的價購，總面積約1.44公頃，雙方協議以7430萬元金額完成價購，歷經增劃編為原住民保留地等相關程序後，依法分配給原先長期承租使用的原住民族人，此後族人使用土地無需再繳納租金。

花蓮21名地主獲得原民會發給保留地所有權狀，由副主委杜張梅莊一一發還。（原民會提供）

