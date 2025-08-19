為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化「小衛星計畫」課輔孩子被罰下跪 協會遭罰3萬+停補助

    年僅7、8歲的弱勢家庭孩子遭要求下跪，老師一旁監看，畫面曝光後引發熱議。（擷取臉書「德州媽媽沒有崩潰）

    年僅7、8歲的弱勢家庭孩子遭要求下跪，老師一旁監看，畫面曝光後引發熱議。（擷取臉書「德州媽媽沒有崩潰）

    2025/08/19 14:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕臉書社團「德州媽媽沒有崩潰」今天（19日）有網友貼文，踢爆一樁發生在去年暑假的不當管教事件。貼文指出，彰化縣陽光少年展夢會申請縣府「小衛星計畫」辦理課輔，兩名弱勢家庭的學童疑似吵到老師滑手機，被當場要求下跪。貼文一出，短短5小時湧入超過6000人按下哭臉與驚訝符號，引發網路熱議。

    貼文附上現場照片，只見孩子跪在地上，投訴者指涉陳姓理事長一手拿著手機、一手指著地板，學童就被迫下跪。文中更強調，兩名孩子年僅7、8歲，家庭背景早已在社會新聞中曝光，「已經是地獄開局的孩子了，拜託老師不要再踐踏他們的自尊。」

    其中一個被體罰學童的阿公向記者表示，展夢會理事長已說明當時的狀況，他能體諒小孩子淘氣受罰。而已辭職的理事長則解釋，是看到孩子用筷子互戳，才會加以告誡。

    彰化縣政府社會處則證實，這起案件確實是2024年民眾陳情案，經查部分管教方式確有不當，縣府於去年11月召開裁罰會議，裁處3萬元罰鍰，並撤銷「小衛星計畫」補助。涉案理事長已請辭，協會至今尚未補新任理事長，組織仍在運作，但已停止課輔業務。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播