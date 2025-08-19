彰化「小衛星計畫」課輔孩子被罰下跪 協會遭罰3萬+停補助

年僅7、8歲的弱勢家庭孩子遭要求下跪，老師一旁監看，畫面曝光後引發熱議。（擷取臉書「德州媽媽沒有崩潰）

〔記者張聰秋／彰化報導〕臉書社團「德州媽媽沒有崩潰」今天（19日）有網友貼文，踢爆一樁發生在去年暑假的不當管教事件。貼文指出，彰化縣陽光少年展夢會申請縣府「小衛星計畫」辦理課輔，兩名弱勢家庭的學童疑似吵到老師滑手機，被當場要求下跪。貼文一出，短短5小時湧入超過6000人按下哭臉與驚訝符號，引發網路熱議。

貼文附上現場照片，只見孩子跪在地上，投訴者指涉陳姓理事長一手拿著手機、一手指著地板，學童就被迫下跪。文中更強調，兩名孩子年僅7、8歲，家庭背景早已在社會新聞中曝光，「已經是地獄開局的孩子了，拜託老師不要再踐踏他們的自尊。」

其中一個被體罰學童的阿公向記者表示，展夢會理事長已說明當時的狀況，他能體諒小孩子淘氣受罰。而已辭職的理事長則解釋，是看到孩子用筷子互戳，才會加以告誡。

彰化縣政府社會處則證實，這起案件確實是2024年民眾陳情案，經查部分管教方式確有不當，縣府於去年11月召開裁罰會議，裁處3萬元罰鍰，並撤銷「小衛星計畫」補助。涉案理事長已請辭，協會至今尚未補新任理事長，組織仍在運作，但已停止課輔業務。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

