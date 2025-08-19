認直屬還要付錢？ 大學生吐槽「族費高達1100元」掀熱議

錢包示意圖。（資料照）

2025/08/19 13:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每間大學甚至每個科系都有「直屬制度」，但是運作方式各有所異。原本是由學長姐帶領學弟妹熟悉校園生活、建立情感的方式，近日卻有大學生爆料，系上居然規定「接直屬」需繳交共計1100元的「族費」，理由是「上一屆有繳，所以這屆也要繳」，引發熱烈討論。

一名網友17日在「Dcard」發文表示，自己即將升大二，近期在系上群組看到訊息，要求每人繳交族費，第一位直屬550元、第二位350元，「族頭」則不需繳費。族費會在上下學期各收一次，幾乎所有人都必須接直屬。此外，族費主要用於補助大一新生聚餐，「因為你們上一屆也有繳交，是拿來給大一吃飯補助用，我們大一也有享受到，所以才會收取這個族費」。

請繼續往下閱讀...

原Po補充，「族」的定義有點像是分組的那個單位，族頭像是族長的概念。她也提到，系費高達5000元，本以為直屬聚餐補助由系費支應，後來才得知實際上是直屬學長姐額外掏錢，而且直到大一快結束才有聽說這件事，讓她不禁直呼「真的有點傻眼」。

原Po質疑，族聚一學期僅舉辦一次，上下學期各收費一次550元，總共收1100元，每次補助大概200元，加總僅400元，「那剩下的去哪了？錢的用途是不是可以公開透明一點？」她並認為，問題不在金額，而是制度本身，直屬不該變成用錢「買」來的人際關係，「原本單純的互動被搞成形式化、金錢化的義務，這樣真的合理嗎？」

原Po強調，如果只是聚餐，大可直接採用AA制。直屬制度的初衷，應該是讓學長姐帶學弟妹熟悉大學生活，遇到問題時有人可以請教，而這種交流應該是自願的，不該變成強制繳錢才能擁有的制度。

貼文一出掀起廣大網友討論，「大一被學姐請過，從大二開始只要跟直屬吃飯我都會掏錢，他們不讓我付，我也會把酒錢之類的出一出，這是一個善的循環，應該是要自發性的行為，而不是強制從別人口袋裡挖錢」、「覺得不合理就不要接直屬就好，系學會運作確實需要不少經費，但如果覺得經費運作方式不透明或不夠聰明，也可以考慮自己辦理相關活動。想花多少自己決定」。

還有其他過來人建議，「被學長開口要五千系費，反問他繳這個要幹嘛，回答說活動參與，不然交不到朋友，直接回他我不需要朋友」、「就不要直屬就好，不是學校明文規定的，我基本都不會給」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法