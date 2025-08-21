颱風後最快回穩菜價是「它」 又快又省又好吃

連續颱風及豪雨，重創蔬菜產區。（資料照）

2025/08/21 09:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風加上連日豪大雨，南部地區蔬菜都被水淹沒或水傷，菜價量少價高，資深菜販廖炯程在臉書表示，農民快速復耕，楊柳颱風並未帶來第二波災害，目前空心菜的價格正在逐漸回穩。

廖炯程在臉書PO文表示，颱風後的市場，總算迎來一點好消息，大家記得7月7日「丹娜絲颱風」過境時，南部整片田淹到不像話，連他老爸都說這次葉菜應該慘了，結果颱風一走，農民馬上戴斗笠、拉雨鞋下田復耕，真的是彰顯台灣農民最強大的韌性！

請繼續往下閱讀...

廖炯程指出，本來還擔心「楊柳颱風」造成二次傷害，好家在，天佑台灣的這次沒什麼災情，這兩天的市場各攤位上，都可以看到空心菜的身影慢慢變高，攤位上已不是那種一把難求的景象了，空心菜真的是夏季小強菜，從播種到收成只要兩週！所以它才有辦法成為第一批颱風過後「率先復活」的葉菜類。

廖炯程續指，你知道嗎？也就是因為它長太快，美國某些州甚至把空心菜列為「禁種」。為什麼？因為長太快了，一個不小心就會像藤蔓一樣把整個排水孔、河道都堵住，成為淹水的原因之一，結果在台灣，卻成了颱風後最快讓大家餐桌重見綠意的功臣，空心菜行情雖然還在60～80元的中上價位，但已慢慢回歸日常價，這幾天市場喊價已經有望回到一把30元、兩把50元。

廖炯程直言，各位少婦、便當店、自助餐老闆們，最近如果看到空心菜別再錯過啦！炒蒜頭、拌豆腐乳、做成麻辣水煮，又快又省又好吃，颱風季就是這樣，價格浮動快，災損讓大家荷包心驚驚，但農民拼命種，攤商拼命賣，最終目的都是希望「餐桌上還能看得到一盤青菜」，所以啊，這週末來市場，看到空心菜回到兩把50元的盛況，請大大給農民們一個掌聲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法