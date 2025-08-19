中學性教育手冊惹議 教育部：貼近學生生活才能正確引導

中學性教育手冊惹議 ，教育部回應說明，貼近學生生活才能正確引導。圖為手冊內容有關學生常遇到有關陰莖問題之提問。（記者林曉雲翻攝）

2025/08/19 12:36

〔記者林曉雲／台北報導〕國教盟和台灣性教育學會今（19）日開記者會質疑「中學全面性教育教學指引手冊」，批評教材內容採用具性暗示的不當素材等。教育部國教署回應，指引係依據聯合國教科文組織（UNESCO）「國際性教育技術指導綱要」，利用學生日常可接觸的網路資訊，貼近學生日常生活，才易協助澄清性與性別迷思，培養其辨識與應對能力，以達到正確引導目的。

例如手冊中有一頁是「問不完的陰莖問題，解決了嗎？」以匿名甲、乙、丙提問陰莖問題，其中包括被質疑的「滴不進是因為你軟，滴外面是因為你短。」該內容情境是丙在上男性公廁時看到的塗鴉內容，藉此提問害怕別人發現他陰莖很小，小便斗中間無隔板，如有人站在他旁邊，他都尿不出來的困擾。

國教署說明，全面性教育並不會使青少年提早發生性行為，反之單純禁慾教育效果有限且具風險，教學指引第6至9單元設計皆涵蓋風險覺察、性協商及溝通的教學設計，並與學生共同討論取代教學者單向灌輸，落實以學生為本之教學，正是為了協助學生具備正確知識與能力。

國教署澄清，教學指引係依據「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）審查委員建議，由國家教育研究院補充納入12年國教課綱，並委託國立高雄師範大學研發，辦理8次專家諮詢會議，再由教育部性別平等教育委員會委員、健康與體育領域輔導團及國家教育研究院等專家學者審查並提供修改建議。

教育部強調，尊重隱私是性教育最基本原則，多次提醒教師區分「個人隱私」與「性教育教學內容」之區分，課程設計係以新聞案例或真實生活情境作為引導，教師是引導學生理解與辨識，並非要求學生自我揭露；教學指引重視「情慾探索」與「風險管理」，例如第4單元以保險套使用教學為核心，強調不使用或不正確使用會增加性病感染與非預期懷孕的風險，並不是鼓勵性行為，而是讓學生具備正確知識，懂得保護自己、降低健康風險。

國教署也說，YouTube及街訪影片僅作為引發學習動機媒材，亦搭配使用衛福部統計數據、結合數學教學等方式，確保內容有科學基礎，協助學生反思與討論；因性教育課程具價值與道德思辨特性，不宜僅以分數或測驗評量。

