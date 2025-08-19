嘉科實中扶少團前進偏鄉 東石學童玩中學

扶少團學生指導孩子使用筆電。（圖由嘉科實中提供）

2025/08/19 13:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉科實驗高級中等學校重視服務學習，由扶少團15位高一學生與指導老師吳俐穎共同籌備策畫，申請教育部青年發展署計畫，更獲得嘉義西區扶輪社和虎尾東區扶輪社的支持，在嘉義縣東石國小舉辦暑期營隊「一起長大的海洋冒險」，讓偏鄉孩子能從科技應用、英語互動、海洋文化認識與情緒教育進行體驗。

嘉科實中校長林怡慧表示，學校創校邁入第2年，扶少團首次嘗試規模完整的偏鄉營隊服務行動，展現高度的自律、創意與團隊合作精神，團長涂芳瑜擔任營隊總召，以「科技×教育×在地文化×情緒支持」為核心，設計9大主題課程關卡，服務1至4年級共32位學童。

營隊特色課程如「數位任務啟航」，教導低年級學生學習電腦與鍵盤操作，中高年級挑戰Scratch程式設計，還有DIY「創意海洋果凍杯」，並透過英文教學活動「語海解碼大作戰」，讓孩子們用歌聲與互動探索語言的樂趣，「小小尋寶家」則結合關卡解謎與探索活動，引導孩子在遊戲中認識在地海洋文化。

營隊課程還有「紙電路賀卡」，結合藝術與科技，帶領學童學習簡單電路原理並製作會發光的卡片，孩子也親手製作披薩當午餐，肢體活動「海洋音樂派對」與「海洋大冒險挑戰賽」，寓教於樂。

吳俐穎說，團隊從3月起進行規劃、討論與排練，歷經超過20次籌備會議與彩排，學生在過程中懂得同理、傾聽及陪伴，比任何書本知識都重要；東石國小校長葉佳榔說，實中學生的陪伴，是偏鄉最美的風景，啟發偏鄉孩子對知識的好奇與探索。

嘉科實中扶少團到東石國小為偏鄉孩子辦營隊。（圖由嘉科實中提供）

