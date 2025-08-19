公私立幼兒園會議 侯友宜：試辦人工智慧安全照護系統加強學習環境

新北市114學年度公私立幼兒園園長（主任）會議今（19）日舉行，市長侯友宜與1079位園長、主任與會。（記者黃子暘攝）

2025/08/19 13:44

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市114學年度公私立幼兒園園長（主任）會議今（19）日舉行，市長侯友宜與1079位園長、主任與會，並同時發布「性別平等教育的探索旅程」幼兒園性平教學手冊。侯友宜說，新北幼生9萬多人，為打造優質安全學習環境，市府自2019年起投入7億多元改善硬體設施，今年更試辦導入「人工智慧安全照護系統」，提升教學設備、修繕遊具並汰換老舊設施，朝「智慧安全幼兒園」邁進。

教育局長張明文表示，今年會議上，市府與幼兒園代表一起啟動「新北幼教心幸福運動」，並發表「幼兒性平教學手冊」，內容集結多位教保人員實務經驗，透過淺顯易懂的設計，引導幼兒欣賞多元、尊重差異，讓性平觀念從小內化為生活習慣；活動中也表揚去年榮獲「幼教之光」的12所特色幼兒園。

此外，教育局補充，「新北幼教心幸福運動」以「安全、親密、學習、活力」為核心，整合社會情緒學習、親師合作，情感連結與正向管教等多項策略，持續提升課程品質與師資專業。

深坑幼兒園長周寳華認為，「幼兒性平教學手冊」兼顧年齡發展與個別差異，且活動設計貼近孩子生活，有助幼教夥伴引導孩子自然理解性別尊重。

