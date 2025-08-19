為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    51億高雄港旅運中心挨批部分樓層閒置 港務公司這樣說

    審計部檢討高雄港旅運中心（右）部分樓層閒置。圖為國際郵輪停靠高雄港旅運中心。（記者洪定宏攝）

    2025/08/19 12:15

    〔記者洪定宏／高雄報導〕耗資逾51億元興建的高雄港旅運中心，於2023年啟用，主建築有15層樓，審計部公布去年決算審核結果，指招商進度不如預期，部分樓層長期閒置，要求台灣港務公司檢討改善。

    台灣港務公司回覆指出，高雄港旅運中心3樓及8樓規劃增設大型會議空間及辦公區域，預計2026年第1季進駐使用；其餘4樓至7樓配合「亞灣2.0推動方案」等整體政策及港市合作發展，招商引進5G AIoT及金融相關產業進駐，將持續訪商及滾動調整招商條件，以提升高雄港區土地使用效益。

    審計部表示，高雄港旅運中心於2023年9月逐步開放啟用，整體工程直到2024年2月完成驗收，實際建置總經費51億1024萬餘元，雖然配合「亞灣2.0推動方案」招商，但截至2024年11月15日，3樓至8樓長期閒置未有效利用，總面積多達約8560平方公尺（不含梯間及廁所）。

    審計部分析，港務公司規劃辦公空間及會議室，尚無實質運用，加上高雄港旅運中心周邊整體區域活動人流與商圈尚未形成，業者進駐誘因不足，導致無法完成招商。

    高雄港旅運中心各樓層使用狀況。（取自審計部查詢平台）

