破5百位學者連署 呼籲核三重啟投「不同意」

523位學者連署，呼籲核三重啟公投要投下「不同意」。（記者黃宜靜攝）

2025/08/19 12:15

〔記者黃宜靜／台北報導〕「重啟核三」公投將在8月23日投票，來自全國逾百間學校系所，包括理工、醫學、法律、人文社科等不同領域，共523位學者，共同連署並於今（19）日舉辦記者會，以核能安全、世代不正義、核電經濟效益低、核電拖累產業競爭力、核能非空污解方、核電不具能源韌性及區域不正義等7大論點，呼籲大家投下「不同意」票。

日前由百位跨系所學者所發起的「反對核三重啟，穩健能源轉型—學術界不同意第21號公投案」聲明連署，短短12天內就有逾500位來自全國不同系所、研究機構的學者加入連署。

請繼續往下閱讀...

台灣大學地質科學系名譽教授陳文山表示，從台電2015、2022年報告顯示，恆春斷層經過核三大門，距離反應爐僅900公尺，地震發生不只是搖晃，而是會造成地表拱起；同時，從報告地下結構剖面圖中，1號機下有「斷層剪裂帶」、2號機下岩層明顯變形，形成「背斜」，也就是岩層受到擠壓時拱起來的結構；且核三岩盤年代約100-200萬年，屬年輕地層，未來恐發生大地震。

至於核廢料放在地底下3-5公里的想法是否可行？陳文山說明，早在20-30年前就有書面研究，但未做過真正場址調查；台灣地殼每天都在壓縮，當將燃料棒放入後，恐使燃料棒卡在裡面，甚至發生變形、外洩，此時也無法取出。

中興大學環境工程學系教授莊秉潔表示，據其研究顯示，假設核三發生福島等級的核災，全台都可能成為永久隔離區，其中台東、高雄、屏東及恆春，分別會有5％、5％、10％及70％成為永久隔離區，且因黑潮由恆春往北流，全台近海漁業都將受到影響。

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛指出，從均化能源成本的數據來分析，核能顯著高於再生能源，更何況核電的核廢處理成本、社會經濟成本（核災風險）尚未被計入，顯示核電並不便宜；再者，核電不屬於再生能源、不符合歐盟永續金融分類標準，僅能屬於過渡能源。

台灣大學公共衛生學系副教授張弘潔指出，大人、兒童對於污染易感性不同，當暴露在有毒環境時，兒童吸收毒素比成人高，也更容易發病；日本曾進行未成年人甲狀腺癌的流行病學研究，比較核災後福島鄰近地區和日本其他地區的罹病發生率和盛行率，並排除是否為篩檢效應的可能，發現福島鄰近地區者，甲狀腺癌發生率風險是日本其他區域的20-30倍。

中山大學社會學系副教授邱花妹表示，屏東人與核災風險共存40年，甚至不清楚核三廠發生過至少30次異常與違規事故、發生過瀕臨核災的全黑事件，不該強迫屏東人「吞下來」繼續與核電共存，這是區域不正義。

台灣大學地質科學系名譽教授陳文山表示，恆春斷層經過核三大門，距離反應爐僅900公尺，地震發生不只是搖晃，而是會造成地表拱起。（記者黃宜靜攝）

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛指出，從均化能源成本的數據來分析，核能顯著高於再生能源。（記者黃宜靜攝）

來自全國逾百間學校系所，包括理工、醫學、法律、人文社科等不同領域，共523位學者，共同連署並於今（19）日舉辦記者會，以7大論點，呼籲大家核三重啟公投投下「不同意」票。（記者黃宜靜攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法