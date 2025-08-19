東山鴨頭名店正中午食材放室外 宜縣衛生局要求改善

宜蘭市東山鴨頭名店正中午食材放室外，宜縣衛生局要求改善。（宜蘭縣衛生局提供）

2025/08/19 12:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市某東山鴨頭名店，遭民眾拍下正中午食材未冰存，而是擺放於塑膠籃內放在室外，憂心炎熱高溫會讓食材腐壞變質，恐有食安疑慮。宜蘭縣政府衛生局接獲檢舉派員稽查，已要求業者限期改善，並抽驗食材進行檢驗。

有民眾行經宜蘭市區某東山鴨頭名店，發現業者將食材堆疊放在攤車上，塑膠籃最上層，僅用紙板蓋上，當時正值高溫炎熱的中午，認為食品管理有明顯缺失，希望相關單位介入調查，避免引發食安危機。

宜蘭縣府衛生局表示，針對民眾反映攤商食品保存不當之衛生疑慮，已立即對於販賣場所及食品製作場所進行相關稽查；現場缺失開立限期改善通知書，責令業者限期改正，並抽驗食材進行檢驗。倘若複查及抽驗結果不合格，將依法處辦。

衛生局強調，食品業者應落實自主管理，並注意及管理食材的儲存環境及衛生，也應注意勿將有污染之虞食品供應消費者，確保所供應食品的衛生安全，若違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

