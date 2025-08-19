為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東山鴨頭名店正中午食材放室外 宜縣衛生局要求改善

    宜蘭市東山鴨頭名店正中午食材放室外，宜縣衛生局要求改善。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭市東山鴨頭名店正中午食材放室外，宜縣衛生局要求改善。（宜蘭縣衛生局提供）

    2025/08/19 12:10

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市某東山鴨頭名店，遭民眾拍下正中午食材未冰存，而是擺放於塑膠籃內放在室外，憂心炎熱高溫會讓食材腐壞變質，恐有食安疑慮。宜蘭縣政府衛生局接獲檢舉派員稽查，已要求業者限期改善，並抽驗食材進行檢驗。

    有民眾行經宜蘭市區某東山鴨頭名店，發現業者將食材堆疊放在攤車上，塑膠籃最上層，僅用紙板蓋上，當時正值高溫炎熱的中午，認為食品管理有明顯缺失，希望相關單位介入調查，避免引發食安危機。

    宜蘭縣府衛生局表示，針對民眾反映攤商食品保存不當之衛生疑慮，已立即對於販賣場所及食品製作場所進行相關稽查；現場缺失開立限期改善通知書，責令業者限期改正，並抽驗食材進行檢驗。倘若複查及抽驗結果不合格，將依法處辦。

    衛生局強調，食品業者應落實自主管理，並注意及管理食材的儲存環境及衛生，也應注意勿將有污染之虞食品供應消費者，確保所供應食品的衛生安全，若違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播