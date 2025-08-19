第12號颱風「玲玲」難產！ 熱帶低壓散架逐漸減弱 無緣成颱

熱帶低壓北上沖繩過程中將逐漸減弱，無緣成颱。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/19 13:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於琉球南方海面的熱帶低壓「TD15」，原預估有機會增強為今年第12號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名），不過發展條件不佳，北上過程中將逐漸減弱，無緣成颱。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD15」今（19日）上午8點的位置在北緯25.3度，東經127.8度，即在那霸南方100公里之海面，以每小時16轉13公里速度，向北北西轉北進行，中央氣象署認為無法成颱，日本氣象廳也取消「烈風警報」（GW）。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為環境變差的關係，熱帶低壓成為颱風機率降低，北上的過程中將逐漸減弱，「玲玲」颱風難產。

台灣東南方海面的熱帶低壓「TD15」持續發展，最快今（18日）增強為今年第12號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名），預估將北上朝琉球海域前進，對台不會有直接影響。

根據日本氣象廳觀測顯示，熱帶低壓今（18日）上午8點的位置在北緯22.2度，東經126.4度，即台灣東南方海面，向北北東緩慢移動，中心氣壓1008百帕，氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），預估最快今晚將增強為今年第12號颱風「玲玲」。中央氣象署也預估「TD15」在12小時內有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，由於高空輻散好轉，風切減小，整體大氣條件有利於「TD15」增強，預估未來將會先逐漸北上靠近琉球那霸，然後再繼續往九州附近海面移動，基本上對台灣也沒有威脅或是直接影響。

