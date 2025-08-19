運動可培養團隊精神、抗壓性與創新 吳誠文：還可減少民眾住院機會

國科會主委吳誠文（右）與台北教育大學校長陳慶和（左）簽下合作備忘錄，將提供大學運動課程及學生師資，讓國科會職員加入，共築健康職場環境。（記者吳柏軒攝）

2025/08/19 11:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（19日）與鄰居台北教育大學簽約，利用教育資源共推健康職場，國科會主委吳誠文更以健康台灣的願景，再度重申自幼運動培養習慣，並細數競技運動可培養團隊合作，處理勝敗的心理，以及抗壓性等，登山攀岩等則刺激創新，更希望運動盡量減少民眾住院機會，增進一輩子健康。

吳誠文回憶，小時候還沒打少棒前，就喜歡拿充氣皮球、一根樹枝，就與一群小朋友玩一整個下午，運動對人的一生很重要，舉例競技運動可培養人際關係，以及團隊面對勝敗的處理，更強調台灣去年拿到棒球12強世界冠軍，明星球員打得好，但團隊只要1人表現差，就會輸掉，因此每個人都很重要。而小朋友受團隊精神刺激長大，抗壓性高，可應對困難，就是國家強盛的重要國力。

請繼續往下閱讀...

除了團隊精神，吳誠文更舉例個人運動如登山、攀岩等可培養冒險精神，是創新刺激的源頭；賴總統「健康台灣」國政願景，並非只有增進醫療院所量能，更要盡量減少民眾必須住進醫院，運動可增進一輩子健康，從小到終老。為此，鼓勵國科會同仁也多運動，感謝北教大願意提供場地，提供優惠措施。

北教大校長陳慶和表示，校內提供「健康樂活運動課程」，歡迎國科會加入夥伴，內涵桌球、羽球、網球、籃球、高爾夫球、拳擊、有氧、太極拳等十多種多元運動，不只培養員工規律運動習慣，校內也有體育選手學生，也搭配課程，有機會將所學運用在教學實務上，達到雙向學習，另也提供「芳蘭心理諮商所」的資源提供生活及情緒更多支持，回饋社會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法